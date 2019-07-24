'Simpsons: O Filme' tem sequência confirmada por criador da série

Publicado em 24 de julho de 2019 às 01:23
- Atualizado há 6 anos
Matt Groening, criador da série "Os Simpsons", confirmou durante a San Diego Comic-Con que haverá uma sequência para "Os Simpsons: o Filme" (2007).
No longa, Homer polui o lago de Springfield, o que gera uma série de problemas para a cidade e todos que a habitam. A cidade então precisa se isolar dentro de uma bolha, separada de todo o resto do mundo. O longa teve uma bilheteria de US$ 527 milhões (R$ 1,9 bilhões).
Groening disse durante o anúncio que a experiência de fazer um filme "quase os matou", porque não existiu uma equipe dedicada especificamente a ele - a equipe foi a mesma que trabalhava na série, o que gerou uma carga dobrada de trabalho para todos.
Ainda sem data de estreia definida, o novo filme já tem a cidade de Springfield garantida como cenário. Enquanto aguardam o lançamento, os fãs da animação podem conferir a 31ª temporada da série, que chega à Fox em setembro.
Uma imagem do ator Jason Momoa, o "Aquaman", já foi divulgada como presente nos novos episódios do seriado. Na trama do capítulo, Momoa vai visitar a cidade da família mais atrapalhada da TV para participar do festival San Castellaneta.
Vencedora de 32 prêmios Emmy e 34 Annie Awards -além de uma indicação ao Oscar em 2012 pelo curta-metragem "The Longest Daycare"- "Os Simpsons" se mantém como uma das franquias globais de entretenimento mais famosas das últimas décadas e ícone pop de diferentes gerações.
Também ficou conhecida por ter "previsto" diversos fenômenos, como a eleição do presidente americano Donald Trump, a derrota do Brasil para a Alemanha na Copa do Mundo de 2014, e a destruição de King's Landing do seriado "Game of Thornes".
No Brasil, o programa é exibido desde 1991 na TV aberta. Apesar de estrear na Globo, já passou pelo SBT e Band, sendo hoje transmitido apenas em TV fechada.
