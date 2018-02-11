'Se Concentra': Mc Loma estreia novo single durante bloco de carnaval

Nem bem estreou com "Envolvimento", MC Loma e as Gêmeas Lacração já tem nova música. "Se Concentra" tem estreia prevista para esta semana - provavelmente na segunda-feira de carnaval. Porém, as pernambucanas já apresentaram a canção, ao vivo, em cima do trio elétrico, no carnaval de São Paulo.

Enquanto o lançamento oficial não acontece, "Envolvimento" continua subindo nas paradas musicais. O hit de MC Loma e as Gêmeas Lacração está em segundo lugar na lista de 50 músicas mais tocadas no Brasil pelo Spotify. Além disso, o clipe profissional da música atingiu mais de 9 milhões de visualização em menos de 24 horas após o lançamento, ficando apenas atrás de Anitta, que possui o recorde com "Vai, Malandra".