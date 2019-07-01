STREAMING

'Sandman', de Neil Gaiman, vai virar série em live-action na Netflix

Mesmo autor de 'Deuses Americanos' e 'Good Omens'

Publicado em 1 de julho de 2019 às 19:21 - Atualizado há 6 anos

Morpheus, personagem de 'Sandman', de Neil Gaiman Crédito: Reprodução

A série de HQ 'Sandman', de Neil Gaiman, será transformada em uma produção em live-action (com atores reais) para a Netflix.

Duas obras do autor americano já foram transformadas em série pela Amazon Prime Video, os romances "Deuses Americanos" e "Good Omens".

Há mais de três anos a produtora americana New Line já tentava transformar a graphic novel em um longa-metragem, até que a Netflix conseguiu firmar um contrato com a Warner Bros. Television para produzir uma série, segundo informa o site Hollywood Reporter.

Allan Heinberg, roteirista de "Mulher Maravilha" e "Grey's Anatomy", está pronto para escrever e atuar como showrunner da série. Gaiman, que criou o quadrinho mensal, será produtor executivo ao lado de David Goyer. Gaiman e Goyer estavam ligados às tentativas mais recentes da New Line de adaptar Sandman para as telonas.

As tentativas de transformar Sandman em uma franquia de filmes de longa-metragem começaram na década de 1990 com a Warner Bros. -empresa controladora da Vertigo, a antiga editora da DC Comics. Fontes do site dizem que essa será a série de TV mais cara que a DC Entertainment já fez.

O site americano procurou a Netflix e a Warner, mas as empresas se recusaram a comentar um acordo ainda não formalizado.

