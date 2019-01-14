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Prêmios

'Roma', de Alfonso Cuarón é o grande destaque do Critics' Choice

Prêmio serve mais de termômetro para o Oscar do que o Globo de Ouro

Publicado em 14 de Janeiro de 2019 às 20:18

Publicado em 

14 jan 2019 às 20:18
13/12/2018 - Cena do longa Roma Crédito: Divulgação/Netflix
O filme 'Roma' foi a obra que mais se destacou no Critic's Choice Awards deste ano. Na premiação, que aconteceu no domingo, 13, o longa de Alfonso Cuarón levou os prêmios de melhor filme, melhor filme estrangeiro, melhor direção e melhor fotografia.
Em seu discurso, Cuarón mandou uma mensagem ao presidente Donald Trump, apesar de não ter citado nomes. "Até que este bando de mexicanos não é tão ruim como às vezes é retratado."
Lady Gaga (Nasce uma Estrela) e Glenn Close (A Esposa) empataram e levaram o prêmio de melhor atriz. "A verdadeira estrela do filme não sou eu, mas sim a coragem e a perseverança", disse Gaga ao dedicar seu prêmio àqueles que lutam contra o alcoolismo e o vício.
Lady Gaga também ganhou o prêmio por melhor música com 'Shallow', que compõe a trilha de 'Nasce Uma Estrela'.
Já o prêmio de melhor ator foi para Christian Bale, pela atuação no filme 'vice'.
Regina King ganhou o troféu de melhor atriz coadjuvante pelo filme 'Se a Rua Beale Falasse'
Mahershala Ali ganhou como melhor ator coadjuvante pelo papel em 'Green Book'.
Elsie Fisher levou o prêmio concedido para melhor ator ou atriz jovem. Ela atua em 'Oitava Série'.
Confira os ganhadores do Critics' Choice Awards:
Cinema
Elenco: 'A Favorita'
Roteiro Original: Paul Schrader
Roteiro Adaptado: Barry Jenkins (Se a Rua Beale Falasse)
Design de Produção: Hannah Beachler e Jay Hart (Pantera Negra)
Edição: 'O Primeiro Homem'
Design de Figurino: 'Pantera Negra'
Cabelo e Maquiagem: 'Vice'
Efeitos Visuais: 'Pantera Negra'
Animação: 'Homem-Aranha no Aranhaverso'
Filme de ação: 'Missão Impossível - Efeito Fallout'
Comédia: Podres de Ricos
Ator em Filme de Comédia: Christian Bale
Atriz em Filme de Comédia: Olivia Colman
Filme de Ficção Científica/Terror: Um Lugar Silencioso
Melhor Filme em Língua Estrangeira: Roma (México)
Melhor Trilha Sonora: Justin Hurwitz - O Primeiro Homem

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