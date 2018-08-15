'Riverdale' é a campeã do Teen Choice 2018

Os adolescentes também têm suas eleições: no Teen Choice, que aconteceu no domingo, 12, no The Forum, em Los Angeles, são eles que escolhem seus favoritos no cinema, na televisão e na música. A festa contou com participação de estrelas conhecidas como Chris Pratt (ator de filme de verão por Jurassic World - Reino Ameaçado), Zac Efron (ator de drama por O Rei do Show) e Anna Kendrick (atriz de comédia por Escolha Perfeita 3 e tuiteira) e gravações de agradecimento com Robert Downey Jr. (ator de ação por Vingadores - Guerra Infinita), Chris Hemsworth (ator de ficção científica por Thor - Ragnarok) e Millie Bobby Brown (atriz de série de ficção científica por Stranger Things). Todos levaram para casa um troféu no formato e tamanho original de uma prancha de surfe.
Mas a cerimônia descontraída foi dominada por astros e estrelas mais identificados com os teens, como o elenco da série Riverdale, que levou um total de nove prêmios, recebido com histeria cada vez que aparecia na plateia - os famosos faziam uma espécie de rodízio divertido em que quem ia ser premiado ou apresentar prêmio nem chegava a esquentar a cadeira, subia ao palco para levar sua prancha e saía de fininho (ou nem tanto, já que a gritaria dos fãs era grande) pela lateral, deixando as cadeiras livres para quem ia ser premiado em seguida. A dança das cadeiras também acontecia na plateia, com crianças e adolescentes se deslocando o tempo inteiro para ficar mais perto de seus ídolos, como a boy band latina CNCO.
As brasileiras Anitta (na categoria estrela da internet), Valentina Schulz e Sofia Santino (na categoria Music.ly) saíram sem prêmios.
As informações são do jornal
O Estado de S. Paulo.
Confira a lista de vencedores (nas categorias de TV e cinemas) abaixo:
Vingadores: Guerra Infinita
Robert Downey Jr. Vingadores: Guerra Infinita
Scarlett Johansson Vingadores: Guerra Infinita
Pantera Negra
Chris Hemsworth Thor: Ragnarok
Letitia Wright Pantera Negra
Viva - A Vida É Uma Festa
Anthony Gonzalez Viva - A Vida É Uma Festa
Carrie Fisher Star Wars - Os Últimos Jedi
O Rei do Show
Zac Efron O Rei do Show
Zendaya O Rei do Show
Com Amor, Simon
Dwayne Johnson Jumanji: Bem-Vindo à Selva
Anna Kendrick - A Escolha Perfeita 3
Michael B. Jordan Pantera Negra
Nick Robinson - Com Amor, Simon
Zac Efron & Zendaya - O Rei do Show
Os Incríveis 2
Chris Pratt - Jurassic World: Reino Ameaçado
Bryce Dallas Howard - Jurassic World: Reino Ameaçado
Riverdale
Cole Sprouse Riverdale
Lili Reinhart Riverdale
Shadowhunters
Matthew Daddario Shadowhunters
Millie Bobby Brown Stranger Things
The Flash
Grant Gustin The Flash
Melissa Benoist Supergirl
The Big Bang Theory
Jaime Camil Jane the Virgin
Gina Rodriguez Jane the Virgin
Miraculous: As Aventuras de Ladybug
Friends
Mark Consuelos - Riverdale
On My Block
Vanessa Morgan Riverdale
#BUGHEAD (Lili Reinhart & Cole Sprouse) Riverdale
Madelaine Petsch Riverdale