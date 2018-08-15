PREMIAÇÃO

'Riverdale' é a campeã do Teen Choice 2018

Série de drama de TV leva 9 troféus em formato de prancha de surfe em premiação que esnoba as brasileiras Anitta, Valentina Schulz e Sofia Santino
Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2018 às 19:35

Série Riverdale Crédito: Divulgação
Os adolescentes também têm suas eleições: no Teen Choice, que aconteceu no domingo, 12, no The Forum, em Los Angeles, são eles que escolhem seus favoritos no cinema, na televisão e na música. A festa contou com participação de estrelas conhecidas como Chris Pratt (ator de filme de verão por Jurassic World - Reino Ameaçado), Zac Efron (ator de drama por O Rei do Show) e Anna Kendrick (atriz de comédia por Escolha Perfeita 3 e tuiteira) e gravações de agradecimento com Robert Downey Jr. (ator de ação por Vingadores - Guerra Infinita), Chris Hemsworth (ator de ficção científica por Thor - Ragnarok) e Millie Bobby Brown (atriz de série de ficção científica por Stranger Things). Todos levaram para casa um troféu no formato e tamanho original de uma prancha de surfe.
Mas a cerimônia descontraída foi dominada por astros e estrelas mais identificados com os teens, como o elenco da série Riverdale, que levou um total de nove prêmios, recebido com histeria cada vez que aparecia na plateia - os famosos faziam uma espécie de rodízio divertido em que quem ia ser premiado ou apresentar prêmio nem chegava a esquentar a cadeira, subia ao palco para levar sua prancha e saía de fininho (ou nem tanto, já que a gritaria dos fãs era grande) pela lateral, deixando as cadeiras livres para quem ia ser premiado em seguida. A dança das cadeiras também acontecia na plateia, com crianças e adolescentes se deslocando o tempo inteiro para ficar mais perto de seus ídolos, como a boy band latina CNCO.
As brasileiras Anitta (na categoria estrela da internet), Valentina Schulz e Sofia Santino (na categoria Music.ly) saíram sem prêmios.
As informações são do jornal
O Estado de S. Paulo.
Confira a lista de vencedores (nas categorias de TV e cinemas) abaixo:
Vingadores: Guerra Infinita
Robert Downey Jr.  Vingadores: Guerra Infinita
Scarlett Johansson  Vingadores: Guerra Infinita
Pantera Negra
Chris Hemsworth  Thor: Ragnarok
Letitia Wright  Pantera Negra
Viva - A Vida É Uma Festa
Anthony Gonzalez  Viva - A Vida É Uma Festa
Carrie Fisher  Star Wars - Os Últimos Jedi
O Rei do Show
Zac Efron  O Rei do Show
Zendaya  O Rei do Show
Com Amor, Simon
Dwayne Johnson  Jumanji: Bem-Vindo à Selva
Anna Kendrick - A Escolha Perfeita 3
Michael B. Jordan  Pantera Negra
Nick Robinson - Com Amor, Simon
Zac Efron & Zendaya - O Rei do Show
Os Incríveis 2
Chris Pratt - Jurassic World: Reino Ameaçado
Bryce Dallas Howard - Jurassic World: Reino Ameaçado
Riverdale
Cole Sprouse  Riverdale
Lili Reinhart  Riverdale
Shadowhunters
Matthew Daddario  Shadowhunters
Millie Bobby Brown  Stranger Things
The Flash
Grant Gustin  The Flash
Melissa Benoist  Supergirl
The Big Bang Theory
Jaime Camil  Jane the Virgin
Gina Rodriguez  Jane the Virgin
Miraculous: As Aventuras de Ladybug
Friends
Mark Consuelos - Riverdale
On My Block
Vanessa Morgan  Riverdale
#BUGHEAD (Lili Reinhart & Cole Sprouse)  Riverdale
Madelaine Petsch  Riverdale

