'Pantera Negra' supera marca de US$ 1 bi nas bilheterias mundiais

Filme Pantera Negra Crédito: Divulgação/Disney

O filme Pantera Negra, dirigido por Ryan Coogler, ultrapassou a marca de 1 bilhão de dólares em bilheteria ao redor do mundo apenas 26 dias após estrear nos cinemas.

O primeiro longa do Universo Cinemático da Marvel protagonizado por um super-herói negro tornou-se o quinto filme do estúdio a superar essa barreira (Os Vingadores, Homem de Ferro 3, Os Vingadores: A Era de Ultron e Capitão América: Guerra Civil também alcançaram a marca) e ainda pode conquistar outros números importantes.

Se confirmar o quarto fim de semana seguido na liderança das bilheterias, Pantera Negra terá um dos três melhores resultados para a data, atrás apenas de Avatar (2010) e Star Wars: O Despertar da Força (2016).

A depender da popularidade do longa nesse final de semana, ele pode ultrapassar também Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008) e Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012), ambos dirigidos por Christopher Nolan, e que também superaram US$ 1 bilhão.