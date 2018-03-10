Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Épico

'Pantera Negra' supera marca de US$ 1 bi nas bilheterias mundiais

O primeiro longa do Universo Cinemático da Marvel protagonizado por um super-herói negro tornou-se o quinto filme do estúdio a superar essa barreira

Publicado em 10 de Março de 2018 às 17:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2018 às 17:58
Filme Pantera Negra Crédito: Divulgação/Disney
O filme Pantera Negra, dirigido por Ryan Coogler, ultrapassou a marca de 1 bilhão de dólares em bilheteria ao redor do mundo apenas 26 dias após estrear nos cinemas.
O primeiro longa do Universo Cinemático da Marvel protagonizado por um super-herói negro tornou-se o quinto filme do estúdio a superar essa barreira (Os Vingadores, Homem de Ferro 3, Os Vingadores: A Era de Ultron e Capitão América: Guerra Civil também alcançaram a marca) e ainda pode conquistar outros números importantes.
Se confirmar o quarto fim de semana seguido na liderança das bilheterias, Pantera Negra terá um dos três melhores resultados para a data, atrás apenas de Avatar (2010) e Star Wars: O Despertar da Força (2016).
A depender da popularidade do longa nesse final de semana, ele pode ultrapassar também Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008) e Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012), ambos dirigidos por Christopher Nolan, e que também superaram US$ 1 bilhão.
O filme baseado em quadrinhos de super-heróis mais rentável de todos os tempos até hoje é Os Vingadores: A Era de Ultron (2015), que arrecadou US$ 1,4 bilhão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Seminário na Ufes vai debater proteção às mulheres; saiba como participar
Do isopor ao papel alumínio: veja o que não pode ir ao micro-ondas
Imagem de destaque
3 receitas com proteína vegetal para o lanche da tarde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados