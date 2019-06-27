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'Orange Is The New Black': temporada final ganha trailer

Seriado que conta história de mulheres prisioneiras se encerrará no dia 26 de julho

Publicado em 27 de Junho de 2019 às 15:26

Publicado em 

27 jun 2019 às 15:26
Na sétima e última temporada de Orange is The New Black, Piper Chapman lida com a vida fora da prisão Crédito: Netflix/Divulgação
A Netflix divulgou nesta quarta-feira, 26, o trailer oficial da sétima e última temporada de Orange Is The New Black. O seriado que mostra a vida de mulheres em uma prisão nos Estados Unidos chegará ao fim no dia 26 de julho.
> NBC decide retirar a série 'The Office' da Netflix em 2021
O trailer traz personagens principais como Taystée, Crazy Eyes, Red, Nick, Pennastucky, Alex e Piper. As personagens lidam com questões sobre o passado e o futuro.
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A sexta temporada de Orange is The New Black deixou a comédia de lado para focar em temas como a privatização de presídios, motins e políticas de imigração. No último episódio, a protagonista Piper termina de cumprir sua pena e volta à sociedade.
Assista ao trailer da sétima temporada de Orange is The New Black:
Em maio, a Netflix divulgou um teaser com atrizes que fazem parte do elenco principal cantando You've Got Time, música de abertura da série composta por Regina Spektor. Tudo em clima de 'bastidores' - e até um pouco melancólico. Confira:

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