'O Aprendiz': Band divulga detalhes de nova temporada do reality

Roberto Justus Crédito: Divulgação/Band

A Band divulgou nesta quinta-feira, 10, detalhes sobre a nova temporada do reality show O Aprendiz, apresentado por Roberto Justus, que irá ao ar a partir do próximo mês de março.

Havia expectativa de que a nova edição fosse lançada já em 2018, o que não foi possível. Justus chegou a dar indícios de que março seria o mês escolhido, mas o fato não era confirmado oficialmente pela Band até então.

Como Será a nova temporada de O Aprendiz em 2019

Segundo comunicado divulgado pela emissora, as gravações terão início no dia 11 de fevereiro. Ao todo, serão 18 participantes, todos considerados influenciadores digitais pela produção. O prêmio da atração será de R$ 1 milhão.

"Será muito interessante ver como estes jovens que sonham com visibilidade e fortuna se comportam no mundo dos negócios", afirma Roberto Justus.