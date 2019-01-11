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TELEVISÃO

'O Aprendiz': Band divulga detalhes de nova temporada do reality

Programa estreará em março e contará com 18 influenciadores digitais em busca do prêmio de R$ 1 milhão

Publicado em 11 de Janeiro de 2019 às 16:50

Publicado em 

11 jan 2019 às 16:50
Roberto Justus Crédito: Divulgação/Band
A Band divulgou nesta quinta-feira, 10, detalhes sobre a nova temporada do reality show O Aprendiz, apresentado por Roberto Justus, que irá ao ar a partir do próximo mês de março.
Havia expectativa de que a nova edição fosse lançada já em 2018, o que não foi possível. Justus chegou a dar indícios de que março seria o mês escolhido, mas o fato não era confirmado oficialmente pela Band até então.
Como Será a nova temporada de O Aprendiz em 2019
Segundo comunicado divulgado pela emissora, as gravações terão início no dia 11 de fevereiro. Ao todo, serão 18 participantes, todos considerados influenciadores digitais pela produção. O prêmio da atração será de R$ 1 milhão.
"Será muito interessante ver como estes jovens que sonham com visibilidade e fortuna se comportam no mundo dos negócios", afirma Roberto Justus.
O Aprendiz terá José Amâncio como diretor e Sergio Augusto Andrade como roteirista.

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