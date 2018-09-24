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ANIMAÇÃO

'Mulher Maravilha' fará aparição em 'Os Simpsons' na 30ª temporada

Atriz Gal Gadot interpretará ela mesma em um dos episódios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2018 às 16:18

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 16:18

Gal Gadot ficou conhecida por ser protagonista no filme 'Mulher Maravilha' Crédito: Instagram / @gal_gadot
A atriz israelense Gal Gadot, estrela de "Mulher Maravilha", aparecerá como convidada na estreia da 30ª temporada de "Os Simpsons", que deve ir ao ar no dia 30 de setembro.
A Fox lançou um clipe do episódio, intitulado "Bart's Not Dead", em que mostra Gal Gadot como ela mesma, chegando na cidade de Springfield. No capítulo, Homer e seu vizinho Ned Flanders fazem audições com atores para um filme sobre a vida da família Simpsons.
Flanders quase imediatamente diz a Gadot que ela conseguiu o papel, mas Homer fica hesitante: "Eu sei que você foi ótima em Velozes e Furiosos, mas o que mais você tem feito?". Gal Gadot devolve: "Uh, você viu Mulher Maravilha?". Homer continua sem se impressionar. "Sempre que vejo o logo da DC, imediatamente adormeço", afirma.
A atriz comemorou a participação na série, na página oficial dela no Twitter. "Eu cresci assistindo 'Os Simpsons' e agora estarei em um episódio! Fique ligado", escreveu.
A Fox lançou o trailer oficial do episódio, que será o primeiro da 30ª temporada de Os Simpsons. Assista.
Gal Gadot se junta a uma lista grande de artistas que já visitaram Springfield, incluindo Ricky Gervais, Seth Rogen e Anne Hathaway. Em 1991, Michael Jackson participou do episódio "Stark Raving Dad", sob pseudônimo John Jay Smith. A voz do rei do pop deu vida ao personagem Leon Kompowsky, colega de Homer em um hospital psiquiátrico, que acreditava ser o próprio Michael Jackson.
Por questões contratuais, só em 2003, Matt Groening, o criador da série, confirmou que se tratava da voz de Michael, quando o episódio foi lançado em DVD.

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