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CINEMA

'Mudança de Hábito 3' será lançado por streaming da Disney

Produção foi anunciada 25 anos após o último filme

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 16:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 16:12
'Mudança de Hábito' foi lançado em 1992 Crédito: Divulgação
O streaming da Disney ainda não lançou, mas promete reunir várias produções de sucesso. Dessa vez, é o filme Mudança de Hábito 3 que será exibido exclusivamente pela plataforma.
De acordo com o Variety, a sequência ainda está nos estágios iniciais de desenvolvimento, mas já se sabe que Karin Gist e Regina Hicks foram contratadas para escrever o roteiro. Apesar de ser esperado por muitos, o retorno de Whoopi Goldberg para a continuação do filme não está garantido.
Lançado em 1992, a comédia musical fez um tremendo sucesso ao contar a história de Deloris, uma cantora que se disfarça de freira em um convento de São Francisco, na Califórnia.
O serviço de streaming Disney+ tem previsão para estrear no fim de 2019, entrando no mercado para concorrer com a gigante Netflix. Os assinantes terão acesso a conteúdos exclusivos e originais da Disney, incluindo produções relacionadas ao universo da Marvel e Star Wars.

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