'Já brochei, é desesperador', diz Fabio Porchat, que estreia "Homens?"

18/03/2019 - Fabio Porchat em cena de 'Homens?' Crédito: Comedy Central / Divulgação

"Homens?", série de comédia criada e protagonizada por Fabio Porchat, estreia nesta segunda-feira, 18, às 22h, no canal pago Comedy Central. E o ator afirma que possui algumas semelhanças com seu personagem.

"Já brochei na minha vida. É desesperador, muito tenso. Não sabia o que fazer. Essa coisa da insegurança do Alexandre (seu personagem) de querer mudar e entender o que tá acontecendo à sua volta é uma coisa que tem acontecido muito comigo", revelou Porchat em coletiva de imprensa realizada na Terça-feira da semana passada, dia 12.

A trama gira em torno do publicitário Alexandre (Fabio Porchat), que revela aos seus amigos que tem sofrido com uma impotência sexual. São eles: o médico Pedro (Gabriel Louchard); o empresário Pedrinho (Raphael Logam); e Gustavo (Gabriel Godoy), que é imaturo e mora com a mãe.

Os espectadores devem estar preparados para diversos comentários e piadas de cunho sexual, além de cenas de sexo que sejam mais "semelhantes à vida real" do que a maioria das que vemos na teledramaturgia, segundo seus criadores.

Preparação

Fabio conta que foi a uma clínica especializada no tratamento das disfunções sexuais masculinas. Segundo ele, os homens ficam uma "média de 10 anos brochando" antes de procurar ajuda: "Ou seja, o homem é tão imbecil que ele não fala sobre isso, fica tentando (resolver o problema sozinho)".

Para Porchat, o problema ainda é pouco comentado, mesmo entre amigos: "Homem só conta vantagem, não conta derrota. Nenhum homem chega e conta: 'Pô, ontem fui comer uma mulher, pau molão, tentei e não consegui'".

18/03/2019 - Série 'Homens?' estreia nesta segunda-feira, 18 de março, no Comedy Central Crédito: Comedy Central / Divulgação

Referências

Porchat também falou sobre algumas séries estrangeiras que serviram para dar alguma inspiração à produção: "Assisti muito Sex and the City, é muito divertido. Girls também foi uma influência. Adoro Girls. Essa coisa da nudez vem muito do Girls".

Diversidade

O ator ressaltou a diversidade do elenco: "O personagem (de Raphael Logam), desde o roteiro, era pra ser negro, mas que isso não fosse uma questão. (...) Queria que tivesse um ator cadeirante e um ator negro."

"A única coisa que eu não queria que tivesse entre os quatro amigos era um gay, porque queria falar desse mundo hétero, os quatro héteros machistas. O gay já seria com certeza mais aberto", complementou.

18/03/2019 - Série 'Homens?' estreia nesta segunda-feira, 18 de março, no Comedy Central Crédito: Comedy Central / Divulgação

"É uma série com quatro protagonistas homens, mas as dramaturgias de cada personagem são todas permeadas por mulheres. As mulheres geralmente trazem as soluções para os problemas", salientou Lorena Comparato, que vive a prostituta Tainá.