'Insatiable' é renovada para 2ª temporada mesmo após polêmicas

A série Insatiable, da Netflix, foi renovada para uma segunda temporada e deve estrear na plataforma em 2019.
A trama gira em torno de Patty (Debby Ryan), uma garota que sofreu bullying por muitos anos devido ao seu sobrepeso. Após sofrer um acidente, a jovem surge com uma aparência magra na escola e está determinada em se vingar de quem a fez sofrer no passado.
Quando foi lançada, Insatiable enfrentou diversas críticas do público, que a considerou propagadora da busca incessante pelo chamado "corpo perfeito". Milhares de pessoas chegaram a assinar uma petição pedindo para a Netflix descontinuar a série.
No Twitter, a criadora Lauren Gussis defendeu seu ponto de vista: "Quando eu tinha 13 anos, tinha tendência suicida. Meus melhores amigos me largaram, eu sofria bullying e queria vingança. Eu pensava que se tivesse uma aparência bonita, seria suficiente. [...] A série é um conto de prevenção sobre como pode ser prejudicial acreditar que o exterior é mais importante - julgar sem ir a fundo. Por favor, deem uma chance à série".