'Insatiable' é renovada para 2ª temporada mesmo após polêmicas

'Insatiable' é renovada para segunda temporada Crédito: Annette Brown/Netflix/Divulgação

A série Insatiable, da Netflix, foi renovada para uma segunda temporada e deve estrear na plataforma em 2019.

A trama gira em torno de Patty (Debby Ryan), uma garota que sofreu bullying por muitos anos devido ao seu sobrepeso. Após sofrer um acidente, a jovem surge com uma aparência magra na escola e está determinada em se vingar de quem a fez sofrer no passado.

Quando foi lançada, Insatiable enfrentou diversas críticas do público, que a considerou propagadora da busca incessante pelo chamado "corpo perfeito". Milhares de pessoas chegaram a assinar uma petição pedindo para a Netflix descontinuar a série.