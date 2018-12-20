'How I Met Your Mother' terá remake chinês com episódios mais longos

A comédia "How I Met Your Mother" vai ganhar um remake chinês após a venda dos direitos de adaptação para a produtora chinesa New Classics Media. Segundo o site Deadline, a empresa produzirá 30 episódios da série, que terão 30 minutos a mais cada um. A produção da CBS terminou em 2014 e já foi adaptada na Rússia e no Oriente Médio.
Gina Brogi, presidente de distribuição global da Twentieth Century Fox, acredita que o fato de a série ter feito sucesso entre jovens adultos ajudaria o mercado de expansão da China.
"A China se tornou muito mais ativa ultimamente com produções locais, sua comunidade de produção realmente elevou seu jogo em termos de produzir o próprio conteúdo com suas próprias estrelas e isso é resultado disso", disse.
Além de "HIMYM", a série "Last Man Standing", de Tim Allen, está sendo refilmada na Índia e no Vietnã. "Awake" foi vendida para a Rússia e "This is Us" está indo para a França e Holanda.