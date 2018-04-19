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'Grease' completa 40 anos e ganha nova edição em DVD e Blu-Ray

Os produtos remasterizados chegam às lojas no dia 30 de maio

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 16:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2018 às 16:38
"Grease - Nos Tempos da Brilhantina" Crédito: Divulgação
Neste mês, o clássico "Grease - Nos Tempos da Brilhantina" completou 40 anos do seu lançamento nos EUA. Por isso, o filme estrelado por John Travolta e Olivia Newton-John vai ganhar uma nova versão em DVD e Blu-Ray, numa versão remasterizada.
Os produtos chegam às lojas no dia 30 de maio. Além do relançamento da remasterização, uma versão especial, que será vendida exclusivamente nas lojas Saraiva, vai contar com um disco de Blu-Ray, um livreto e um fone de ouvido.
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Para os relançamentos, a Paramount trabalhou com o diretor Randal Kleiser para restaurar o filme à sua vibração original, com a mais qualidade de som, resolução e cor. O negativo original, de acordo com o comunicado oficial, foi escaneado e recebeu uma extensa limpeza e correção de cores, com ferramentas de restauração digital indisponíveis anteriormente, como a tecnologia "High Dynamic Range". Além disso, o áudio foi aprimorado a partir de um mix de seis trilhas, criado para o lançamento original de 70mm, dando maior limpidez à música.
De acordo com a Paramount, o DVD simples terá preço sugerido de R$ 19,90, enquanto o Blu-Ray simples tem preço sugerido de R$ 29,90. Já a versão especial, com livreto e fone de ouvido, tem preço sugerido de R$ 129,90.

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