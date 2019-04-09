'GOT': roteirista lista episódios para assistir antes da 8ª temporada

A 8ª e última temporada de Game of Thrones estreia no próximo domingo, 14 de abril, e encerra um ciclo de oito anos pelo universo de Westeros. Para quem pensa em maratonar a série uma última vez antes do fim, o roteirista e produtor executivo Bryan Cogman indicou seus 21 episódios favoritos e que são importantes para entender o encerramento da trama.
Entre os momentos mais marcantes citados por Cogman, de acordo com a Entertainment Weekly, estão o surgimento dos ovos de dragão na 1ª temporada, a primeira grande batalha na 2ª e o episódio com maior número de mortos na 4ª.
1ª temporada de Game of Thrones:
Episódio 1:
Winter is Coming
Episódio 2:
The Kingsroad
Episódio 9:
Baelor
Episódio 10:
Fire and Blood
Caso você não tenha tempo de ver, fizemos um