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'GOT': roteirista lista episódios para assistir antes da 8ª temporada

Bryan Cogman citou 21 episódios importantes para entender a última temporada de 'Game of Thrones'

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 19:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2019 às 19:27
Game of Thrones: Drogon na batalha contra os Lannisters Crédito: HBO
A 8ª e última temporada de Game of Thrones estreia no próximo domingo, 14 de abril, e encerra um ciclo de oito anos pelo universo de Westeros. Para quem pensa em maratonar a série uma última vez antes do fim, o roteirista e produtor executivo Bryan Cogman indicou seus 21 episódios favoritos e que são importantes para entender o encerramento da trama.
Entre os momentos mais marcantes citados por Cogman, de acordo com a Entertainment Weekly, estão o surgimento dos ovos de dragão na 1ª temporada, a primeira grande batalha na 2ª e o episódio com maior número de mortos na 4ª.
1ª temporada de Game of Thrones:
Episódio 1:
Winter is Coming
Episódio 2:
The Kingsroad
Episódio 9:
Baelor
Episódio 10:
Fire and Blood
Caso você não tenha tempo de ver, fizemos um 
Especial de 'Game of Thrones' e aqui você encontra o resumo da primeira temporada
15/03/2019 - Game Of Thrones: Ned Stark no Trono de Ferro Crédito: Divulgação/HBO

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