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SÉRIE

'Game of Thrones' ganha trailer e data de estreia da última temporada

HBO havia divulgado algumas cenas da série junto com outras novidades de 2019

Publicado em 14 de Janeiro de 2019 às 17:42

Publicado em 

14 jan 2019 às 17:42
Última temporada de "Game of Thrones" estreia em abril Crédito: HBO/Divulgação
Prepare-se, porque daqui a exatos três meses, no dia 14 de abril, chega a oitava temporada de "Game of Thrones". A HBO divulgou a data de estreia da última parte da saga nesta segunda-feira, 14, apresentando, também, um teaser. "O começo do fim", escreveu o canal no seu perfil do no YouTube.
Antes, a empresa tinha apenas mostrado uma cena da nova temporada junto com outras novidades de 2019.
No começo de novembro do ano passado, a revista americana "Entertainment Weekly" revelou a primeira foto oficial da oitava temporada e informações sobre o grande final.
A produção da temporada começou no segundo semestre de 2017 e sua complexidade impediu que a HBO lançasse a série em 2018. O primeiro episódio da última temporada tem alguns paralelos com o episódio piloto, da primeira temporada. Há uma marcha em direção ao castelo de Winterfell, mas agora não é a corte real de Robert Baratheon que chega, mas sim o exército de Daenerys Targaryen.
Assista ao teaser da última temporada de Game of Thrones no endereço a seguir: 

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