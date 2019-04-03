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SÉRIE

'Game of Thrones' ganha pôster com cadáveres dos protagonistas

Nova divulgação da série tem personagens mortos que formam o Trono de Ferro; 8ª temporada começa em 14 de abril

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 17:29

Publicado em 

03 abr 2019 às 17:29
Game of Thrones: Viserion é morto e reanimado pelo Rei da Noite Crédito: HBO
Faltam quase dez dias para o início da última temporada de Game of Thrones e os fãs não aguentam mais de ansiedade. Na última ação, os produtores da série decidiram espalhar réplicas do Trono de Ferro em vários países do mundo. No Brasil, um dos exemplares foi colocado no Ceará.
Nesta terça-feira, 2, a HBO decidiu divulgar o novo pôster da 8ª temporada, que vai ao ar a partir de 14 de abril. "A grande guerra esteve aqui", diz a legenda da foto publicada pelo perfil oficial no Twitter de Game of Thrones.
>> HBO divulga novo teaser da oitava temporada de Game of Thrones
No pôster, é possível ver os cadáveres dos personagens da série, formando o Trono de Ferro.
No Twitter da série, a HBO sempre publica trechos da nova temporada, em uma espécie de "esquenta" para a retomada da série.

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