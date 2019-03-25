'Game of Thrones': ator revela teoria sobre fim da série da HBO

O ator Aidan Gillen, que deu vida ao vilão Petyr "Littlefinger" Baelish em Game of Thrones, revelou sua teoria sobre o final da série da HBO. A oitava e última temporada estreia em 14 de abril.
Atenção: essa matéria contêm spoilers!
Em entrevista ao jornal Express, o ator deu sua opinião sobre quem conquistará o Trono de Ferro dos Sete Reinos, mundo fictício em que se passa a história.
"Eu não vejo isso sendo uma coisa que vai acontecer. Seria um pouco chato. Eu acho que, inicialmente, era o fato principal - havia uma busca por um vencedor final que iria governar o Trono de Ferro. Mas não é mais sobre isso. Até pode ser que esse seja o final surpresa, mas eu não sei quem seria", disse.
Littlefinger (Aidan Gillen) foi morto por Arya Stark (Maisie Williams) no final da sétima temporada de Game of Thrones.