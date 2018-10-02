'Fotomental': a fotografia para além das limitações físicas

Para Carlos, essa foto significa muito: a cadeira é seu meio de locomoção; a prancha, de libertação Crédito: Carlos Kill

Você já parou para observar alguém andando de bicicleta e se encantou com a possibilidade? Ou, ainda, notou a capacidade dos seus olhos enxergarem o horizonte, mesmo que tão distante, através das árvores? Essas percepções partiram de duas pessoas convidadas pela fotógrafa capixaba Tatiana Pezzin, 36, para ilustrarem a exposição “Fotomental”, em cartaz até o dia 26 de outubro na Justiça Federal do Espírito Santo.

Tatiana, Carlos e Patrícia na primeira edição do 'Fotomental', em 2015 Crédito: Divulgação

O projeto estreou na semana do Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, comemorado em 21 de setembro. Ele mostra, pela exposição fotográfica, a exibição de um documentário (que você pode conferir no Gazeta Online) e apresentação de um livro, os diversos olhares de três pessoas com limitações.

“O ‘Fotomental’ é o projeto da minha vida. Ele veio para mostrar que as limitações são aquilo que o medo e a sociedade nos impõem, e a arte é uma forma de curar, transcender”, explica Tatiana, que fotografa com as limitações impostas pela fotofobia.

Tatiana sempre foi apaixonada por fotografia. Desde pequena fazia books dos vizinhos, e em 2006 comprou sua primeira câmera. Quando começou o ofício, percebeu algo diferente de seus colegas: “Eles marcavam ensaios de manhã, para aproveitar a luz. Eu ia, mas meus olhos doíam muito com o sol e minhas fotos saíam estouradas ou embaçadas”. O diagnóstico veio e ela passou a fotografar em ambientes mais escuros, no fim da tarde.

Um dos passeios fotográficos feitos por Patrícia foi ao Convento da Penha, em Vila Velha Crédito: Patrícia Patrocínio

“Percebi que minhas fotos tinham sempre esse estilo mais intimista porque me deixava confortável. Durante meus processos criativos, decidi mudar isso. Eu podia mostrar para as pessoas as fotos mais claras também, porque essa era minha forma de ver o mundo, minha identidade”, explica. A partir daí, Tatiana foi em busca de olhares de quem tinha limitações maiores.

Patrícia Patrocínio, 38, nasceu com uma cicatriz na retina por conta de uma doença da mãe na gravidez, e Carlos Kiill, 37, surfista adaptado que há 15 sofreu um acidente automobilístico que o deixou paraplégico, dividem as assinaturas das imagens com Tatiana. Nenhum dos dois é fotógrafo profissional. “Os dois eram meus amigos”, lembra Tatiana. “Trabalhei com a Patrícia e percebi o interesse dela pelo assunto. Já o Carlos, conheço desde antes do acidente e sempre fiquei de olho nas fotos que ele publicava”.

A primeira edição do “Fotomental” foi em 2015, e contou com o lançamento de um livro um e documentário que narra a história dos envolvidos. Carlos sempre se interessou por fotografia, mas nunca pensou nela como profissão. “Quando a Tatiana me fez o convite eu aceitei na hora. Ela me explicou o que seria o projeto e deixou uma câmera profissional comigo por dois meses”, lembra ao surfista.

Segundo ele, suas lentes captavam tudo o que passava despercebido por outras pessoas: “Como eu não posso andar, uma pessoa pedalando me deixava fascinado. Eu tirava foto de tudo o que achava diferente”, pondera.

OLHARES

Como bom surfista, fotos da natureza, praia e areia se somam aos grafites e às paisagens urbanas captadas por Carlos. “Antes do projeto, eu tinha uma câmera digital e fazia milagre com ela. Colocava um dedo na lente para fazer um efeito, inventava um monte de coisa”, lembra. Com o equipamento profissional a experiência foi outra: “Foi incrível. Quando a gente vê a imagem impressa e mostra para as pessoas, não tem como descrever. O que fica é a gratidão”.

Para a assistente administrativa Patrícia, a lente capta o que os olhos dela não conseguem ver. “Eu tenho dificuldade de enxergar objetos muito distantes e alguns detalhes. Quando eu fotografo, é como se a câmera visse por mim”, conta. Depois de conferir suas obras expostas, ela não pôde segurar a emoção: “Choro toda vez que assisto ao documentário. Tudo isso é muito mágico”. A dica que ela dá para quem tem alguma deficiência e um sonho para realizar é certeira: “Não tenha medo”.

Carlos Kiill é bicampeão de surfe adaptado e sempre teve interesse por fotografia Crédito: Carlos Kill

SERVIÇO

Fotomental, de Tatiana Pezzin

Visitação: até o dia 26 de outubro. De segunda a sexta, de 12 às 17 horas.

Onde: Justiça Federal do Espírito Santo. Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1877, Vitória, Espírito Santo.

Classificação: livre e entrada gratuita.

Confira o documentário: