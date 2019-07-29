'Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado' vira série

Publicado em 29 de julho de 2019 às 22:37
Entertainment Weekly anunciou durante o final de semana que o filme "Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado" (1997) terá seu roteiro adaptado para uma série de TV.
O trabalho com a Sony Pictures Television deve ser dirigido por James Wan ("Aquaman" e "Jogos Mortais") com o roteiro de Shay Hatten e produção de Neal H. Moritz.
Não foram divulgados nomes de atores ou previsão de estreia, mas se for seguir a história do longa, será sobre quatro amigos que atropelam um pescador e jogam seu corpo na água.
Após um ano, uma das criminosas recebe uma carta dizendo que alguém sabe o que ela havia feito, e o grupo se reúne. A partir daí, eles passam a ser perseguidos e mais mortes acontecem.
A Sony Pictures Television também é responsável por uma série de produções televisivas de sucesso, tais como "Breaking Bad", "Outlander", "Grey's Anathomy" e "The Good Doctor".
