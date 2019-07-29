Home
'Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado' vira série

Clássico dos anos 1990 narra série de assassinatos. Nova versão terá diretor de "Aquaman"

Agência Folha Press

Publicado em 29 de julho de 2019 às 22:37

 - Atualizado há 6 anos

Cena do filme "Eu sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado" Crédito: Divulgação

Entertainment Weekly anunciou durante o final de semana que o filme "Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado" (1997) terá seu roteiro adaptado para uma série de TV. 

O trabalho com a Sony Pictures Television deve ser dirigido por James Wan ("Aquaman" e "Jogos Mortais") com o roteiro de Shay Hatten e produção de Neal H. Moritz.

Não foram divulgados nomes de atores ou previsão de estreia, mas se for seguir a história do longa, será sobre quatro amigos que atropelam um pescador e jogam seu corpo na água.

Após um ano, uma das criminosas recebe uma carta dizendo que alguém sabe o que ela havia feito, e o grupo se reúne. A partir daí, eles passam a ser perseguidos e mais mortes acontecem.

A Sony Pictures Television também é responsável por uma série de produções televisivas de sucesso, tais como "Breaking Bad", "Outlander", "Grey's Anathomy" e "The Good Doctor".   

