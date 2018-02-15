'Envolvimento', de Mc Loma e as Gêmeas Lacração, supera 'Vai Malandra' no Spotify

MC Loma e as Gêmeas Lacração Crédito: Reprodução / YouTube

A música "Envolvimento", cujo clipe oficial foi lançado no último dia 20 de janeiro no canal da MC Loma e as Gêmeas Lacração, já está sendo mais ouvida que "Vai Malandra", da Anitta, divulgada em dezembro de 2017. Após uma atualização feita no início da manhã desta quinta-feira, 15, a música alcançou o topo das listas Top 50 Brasil e As 50 Virais do Brasil no Spotify.

Embora a música tenha sido lançada há apenas três semanas, foi a partir da publicação no canal KondZilla no YouTube, com um clipe mais elaborado, que a faixa viralizou. Até a publicação desta matéria, "Envolvimento" também era a nona música mais popular no ranking mundial das 50 Virais da plataforma de streaming.

Por volta das 11h desta quinta-feira, a música já havia sido reproduzida mais de 4,5 milhões de vezes apenas no Spotify. No canal da artista no YouTube, o vídeo tem mais de 25 milhões de visualizações. Já o clipe mais elaborado e disponível apenas no canal KondZilla, o mesmo que publica clipes de Mc Kevinho, Mc G15 e Mc Fioti, tinha 28 milhões visualizações.