'Dança da Bruna Marquezine' vira promessa de hit do Carnaval

04/02/2019 - Coreografia da 'Dança da Bruna Marquezine', da banda La Furia Crédito: Reprodução YouTube

O refrão chiclete não tem lá muito segredo: "Dança da Bruna Marquezine, dança da Bruna Marquezine, dança da Bruna Marquezine". A coreografia é que pode confundir um pouco mais: mão no cotovelo, outra mão no cotovelo; mão na cabeça, outra mão na cabeça; joelhos semi flexionados; quadril requebrando.

Quem dá a letra é a banda baiana La Furia -a mesma da música do "modo Fábio Assunção"- e, contrário ao que se imagina pelo refrão com o nome da atriz da Globo, o hit se chama "Vovô Urso".

Apesar de ter sido lançada pela La Furia em setembro de 2018, a música viralizou mesmo neste fim de semana quando foi cantada durante ensaio de Carnaval em Salvador de outra banda baiana, a Psirico.

"Lançamos quando a Bruna Marquezine postou aquela foto da Grécia e virou meme", diz Bruno Magnata, vocalista da La Furia à reportagem.

Na época, em agosto de 2018, a atriz não economizou em cliques no maior estilo "carão" em cartões postais da ilha europeia -e acabou virando brincadeira nas redes sociais. Ela estava de férias após terminar as gravações da novela "Deus Salve o Rei", na qual interpretou uma das protagonistas.

O sucesso da versão do Psirico foi tanto que chegou até a atriz "dona" do refrão, Bruna Marquezine. "Eu queria saber como que é a minha própria dança" escreveu a artista em uma publicação no Twitter, neste domingo (3).

O tuíte da atriz acompanha outro post da rede social com um trecho de 10 segundos da música e os dizeres: "Novo hit de Carnaval para Bruna Marquezine, 'Dança da Bruna Marquezine'. Salvador vai bombar com essa música".

Em outra publicação, na mesma rede social, Bruna Marquezine pediu mais detalhes da canção com seu nome. "Tô cantando isso o dia inteiro. Pelo amor de Deus, alguém cria o resto da letra pra eu parar de repetir 'dança da Bruna Marquezine' em looping. Alguém pelo menos pode me dizer quem é esse 'Vovô Urso'?", brincou a atriz.

Segundo Bruno Magnata, o nome "Vovô Urso" é "uma brincadeira interna" com o motorista da banda, assim chamado pelos integrantes da La Furia por se parecer com o personagem de desenho animado homônimo.

Com o sucesso, a coreografia de "Vovô Urso" -ou "Dança da Bruna Marquezine"-, vai agora ganhar tutorial em vídeo no YouTube da FitDance, tradicional companhia de dança de Salvador.