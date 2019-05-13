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'Caverna do Dragão' vira tema de campanha publicitária, não filme

Imagens da produção chegaram a animar fãs para possível longa

Publicado em 

13 mai 2019 às 19:07

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 19:07

13/05/2019 - Caverna do Dragão: imagens mostram cenas de bastidores de suposto filme. Live-action na verdade é uma campanha publicitária Crédito: Reprodução
Na última semana, imagens de um suposto filme de "Caverna do Dragão" atiçaram a curiosidade dos saudosistas. O desenho, que fez sucesso nos anos 1980, ganhou inúmeras reprises na Globo e tornou-se um clássico. Mas ele realmente vai para o cinema?
O UOL descobriu tudo por trás do misterioso "vazamento". E, para tristeza de muitos fãs, não se trata de um longa-metragem. Para começar, a produção é nacional. Os atores que aparecem no material compartilhado nas redes sociais são brasileiros --alguns bastante famosos.
13/05/2019 - Caverna do Dragão: imagens mostram cenas de bastidores de suposto filme. Live-action na verdade é uma campanha publicitária Crédito: Reprodução
O desenho, coproduzido nos Estados Unidos e no Japão, é muito mais cultuado no Brasil do que fora. Por isso, seria estranho uma versão "carne e osso" realizada por alguma gigante do entretenimento.
Para confirmar o teor "caseiro" da produção, o "reino" onde o desenho é ambientado fica em Salta, na Argentina. Próximo à cordilheira dos Andes, é um local inóspito, com montanhas e terreno arenoso, perfeito para recriar o ambiente de "Caverna do Dragão".
Infelizmente, para muitos fãs que já cogitaram trocar "Game of Thrones" por "Caverna do Dragão", o live-action também não é uma série, mas apenas um material publicitário. Trata-se do comercial de uma marca de automóveis que será lançado em breve.
13/05/2019 - Caverna do Dragão: imagens mostram cenas de bastidores de suposto filme. Live-action na verdade é uma campanha publicitária Crédito: Reprodução
"CAVERNA" BRASILEIRA 
Para criar a versão brasileira e live-action de "Caverna do Dragão", a empresa automobilística contratou atores que parecessem os personagens do desenho. Pela foto acima, é possível deduzir os papéis de cada artista no comercial.
O mais fácil de adivinhar é o Mestre dos Magos. Baixinho, ele foi interpretado por Giovanni Venturini, portador de nanismo e que ficou famoso por seu papel em "Cúmplices de um Resgate" (2015), atualmente reprisada pelo SBT.
Da mesma novela, Fhelipe Gomes deu vida ao mago Presto. Os cabelos e os óculos entregam a semelhança com o personagem. Ele também participou das novelas "Apocalipse" (Record) e "O Tempo Não Para" (Globo).
13/05/2019 - Caverna do Dragão: elenco que fez parte da campanha com os personagens do desenho Crédito: Reprodução/Instagram
A acrobata Diana foi o papel da atriz mais famosa do elenco: Yara Charry. A artista franco-brasileira atuou em "Malhação: Vidas Brasileiras" (2018) e "Velho Chico" (2016), novela das nove da Globo.
O loirinho Bobby foi interpretado por um surfista mirim. Thiago Doncev tem 11 anos e nenhuma experiência famosa em atuação, mas se parece muito com o irmão de Sheila no desenho. Ela e o atrapalhado Eric foram vividos por dois atores desconhecidos do grande público: Samantha Müller (a última da foto, da esquerda para a direita) e Alex Paulo Lopes Conrado.

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