'Backstreet Boys' alcança topo da lista da Billboard nos EUA com 'DNA'

Publicado em 6 de fevereiro de 2019 às 16:48
- Atualizado há 6 anos
A banda Backstreet Boys alcançou o topo da concorrida lista da Billboard com os duzentos álbuns mais vendidos nos Estados Unidos.
O disco DNA, lançado no fim de janeiro, estreou em primeiro lugar também no Canadá, Suíça e Japão, além de estar no top 10 na Alemanha, Bélgica, Holanda, Austrália e Reino Unido.
O grupo recebeu indicação ao Grammy após 17 anos na categoria Melhor Dupla/Grupo Pop com o single Don't Go Breaking My Heart.
A turnê mundial do álbum DNA começa em 12 de julho nos Estados Unidos. Em três meses, os garotos devem se apresentar por toda a Europa e América do Norte. Em solo americano, as apresentações serão no Staples Center, em Los Angeles, no Barclays Center, no Brooklyn, e na Bridgestone Arena, em Nashville.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o