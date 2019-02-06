SUCESSO

'Backstreet Boys' alcança topo da lista da Billboard nos EUA com 'DNA'

'Boy band' que foi febre nos anos 1990 reconquista mercado musical 25 anos depois do primeiro sucesso

Publicado em 6 de fevereiro de 2019 às 16:48

Backstreet Boys Crédito: Reprodução/Instagram @backstreetboys

A banda Backstreet Boys alcançou o topo da concorrida lista da Billboard com os duzentos álbuns mais vendidos nos Estados Unidos.

O disco DNA, lançado no fim de janeiro, estreou em primeiro lugar também no Canadá, Suíça e Japão, além de estar no top 10 na Alemanha, Bélgica, Holanda, Austrália e Reino Unido.

O grupo recebeu indicação ao Grammy após 17 anos na categoria Melhor Dupla/Grupo Pop com o single Don't Go Breaking My Heart.

A turnê mundial do álbum DNA começa em 12 de julho nos Estados Unidos. Em três meses, os garotos devem se apresentar por toda a Europa e América do Norte. Em solo americano, as apresentações serão no Staples Center, em Los Angeles, no Barclays Center, no Brooklyn, e na Bridgestone Arena, em Nashville.

