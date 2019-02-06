Home
>
Cultura
>
'Backstreet Boys' alcança topo da lista da Billboard nos EUA com 'DNA'

'Backstreet Boys' alcança topo da lista da Billboard nos EUA com 'DNA'

'Boy band' que foi febre nos anos 1990 reconquista mercado musical 25 anos depois do primeiro sucesso

Agência Estado

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 6 de fevereiro de 2019 às 16:48

 - Atualizado há 6 anos

Backstreet Boys Crédito: Reprodução/Instagram @backstreetboys

A banda Backstreet Boys alcançou o topo da concorrida lista da Billboard com os duzentos álbuns mais vendidos nos Estados Unidos.

Recomendado para você

Viajar com o veículo sem manutenção pode gerar atrasos, gastos inesperados e, principalmente, riscos à segurança

Revisão do carro: 7 pontos para verificar antes de pegar a estrada

Veja como receber bem amigos e familiares em uma confraternização

7 dicas para organizar a festa de fim de ano em casa

Iniciativa integra projeto cultural que leva formação artística ao sistema prisional e reforça ações de ressocialização com foco em diversidade e humanidade

Internos e internas LGBTQIA+ apresentam peça teatral em unidade prisional

O disco DNA, lançado no fim de janeiro, estreou em primeiro lugar também no Canadá, Suíça e Japão, além de estar no top 10 na Alemanha, Bélgica, Holanda, Austrália e Reino Unido.

O grupo recebeu indicação ao Grammy após 17 anos na categoria Melhor Dupla/Grupo Pop com o single Don't Go Breaking My Heart.

A turnê mundial do álbum DNA começa em 12 de julho nos Estados Unidos. Em três meses, os garotos devem se apresentar por toda a Europa e América do Norte. Em solo americano, as apresentações serão no Staples Center, em Los Angeles, no Barclays Center, no Brooklyn, e na Bridgestone Arena, em Nashville.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais