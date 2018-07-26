ORDINÁRIO

'É o Tchan' anuncia saída do vocalista Compadre Washington do grupo

Cantor se despede no próximo carnaval; diretoria informou que comunicado foi dado após vazamento da informação

Publicado em 26 de Julho de 2018 às 17:17

Redação de A Gazeta

Cumpadre Washington vai sair do É o Tchan no Carnaval Crédito: Divulgação
O É o Tchan anunciou na quarta-feira, 25, que Compadre Washington não vai mais integrar a banda após o carnaval de 2019. A saída do vocalista já tinha sido planejada e ele será apenas sócio do conjunto, depois de 23 anos dividindo o palco com Beto Jamaica. Até a despedida, o cantor vai cumprir a agenda de shows.
O grupo de axé explicou que não ia divulgar a saída de Compadre Washington nesta semana, mas mudou de ideia após o vazamento da notícia. "Em respeito aos fãs, sobretudo por ter vazado a informação de modo não oficial, a diretoria antecipa o comunicado", escreveu a banda em postagem no Instagram.
O sucesso de É o Tchan começou na década de 1990 com canções como "Segura o Tchan", "Dança do Bumbum" e "Cordinha". Recentemente, Compadre Washington voltou aos holofotes com o seu bordão "Sabe de nada, inocente!", que se tornou música em 2014 e virou meme nas redes sociais.

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

