Colatina ganha festival de inverno com muita música e comidinhas

Acredite se quiser, a cidade apelidada carinhosamente de "Calortina" receberá um Festival de Inverno, nos próximos dois sábados, dias 10 e 17 de agosto. A partir das 19h, a área verde da Avenida Beira Rio terá uma dupla que não tem erro: shows de música e barraquinhas de comida.
Comandada pelos alunos do Ifes de Colatina, a programação musical aposta principalmente no repertório nacional, com canções de Nando Reis, Lulu Santos, Legião Urbana e Raul Seixas. Para quem está mais ligado nos sons atuais, ainda tem músicas de artistas como Victor Kley e Tiago Iorc. Já Alicia Keys e John Mayer são dois dos artistas internacionais contemplados.
Para ter pique e acompanhar os shows, até as 22h30, barraquinhas venderão cachorros quentes, caldos, salgados fritos, torta, pães, canjica, empadão e churrasquinho. De doce? Bolos, biscoitos, pudim, roscas, cocadas e pereveca – tradicional doce de origem alemã, que lembra um rocambole, feito com banana, cachaça, cravo e canela.
A Feira da Economia Solidária, da Cáritas Diocesana de Colatina, também venderá sucos naturais, refrigerantes e cervejas. Além de dar espaço para talentosos artesãos mostrarem os respectivos trabalhos. Móveis rústicos, panos bordados e bichinhos de crochê são alguns desses produtos. A expectativa é atrair, ao todo, 4 mil pessoas.
SERVIÇO
Festival de Inverno de Colatina
Onde: Área Verde da Avenida Senador Moacyr Dalla (Beira Rio)
Quando: Dias 10 e 17 de agosto, das 19h às 22h30
Entrada gratuita