Prêmio Oscar recebe 32 inscrições para categoria 'Melhor Filme de Animação'

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 18:30
- Atualizado há 6 anos
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta quarta-feira, 16, ter recebido 32 inscrições de filmes que pretendem concorrer ao Oscar 2020 de Melhor Animação. A lista oficial de indicados, com cinco candidatos, será anunciada no dia 13 de janeiro de 2020.
A Academia informou que vários dos filmes inscritos ainda não preencheram totalmente os requisitos para avançar no processo de votação. Na próxima etapa, os membros das áreas de curtas-metragens e animações da Academia escolherão os 5 finalistas do prêmio.
Os títulos inscritos na categoria de animação também se qualificam para o Oscar em outras categorias, incluindo Melhor Filme. O 92º Oscar acontece no dia 9 de fevereiro de 2020, em Hollywood.
