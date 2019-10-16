Home
>
Divirta-se: Cinema
>
Prêmio Oscar recebe 32 inscrições para categoria 'Melhor Filme de Animação'

Prêmio Oscar recebe 32 inscrições para categoria 'Melhor Filme de Animação'

Academia irá anunciar cinco indicados no dia 13 de janeiro de 2020

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 18:30

 - Atualizado há 6 anos

Animação Toy Story 4 Crédito: Disney/Pixar

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta quarta-feira, 16, ter recebido 32 inscrições de filmes que pretendem concorrer ao Oscar 2020 de Melhor Animação. A lista oficial de indicados, com cinco candidatos, será anunciada no dia 13 de janeiro de 2020.

Recomendado para você

Cineasta diz fazer um 'retrato complexo e honesto'

Diretor fala pela primeira vez sobre filme de Bolsonaro: 'Sabia que era figura controversa'

Mudança foi anunciada pela Academia nesta quarta-feira (17)

Oscar será transmitido pelo YouTube a partir de 2029 e deixará a televisão

Programa acompanha cinco mulheres que viajam à Coreia do Sul para conhecer seus parceiros

Netflix vai lançar doc-reality sobre brasileiras que namoram coreanos

A Academia informou que vários dos filmes inscritos ainda não preencheram totalmente os requisitos para avançar no processo de votação. Na próxima etapa, os membros das áreas de curtas-metragens e animações da Academia escolherão os 5 finalistas do prêmio.

Leia mais

O terror 'social' de 'Morto Não Fala' tem a cara do País

Incansável, Maria Fernanda Cândido vive mulher de mafioso italiano

"Sócrates" versa sobre a (in)constante luta pela identidade

Os títulos inscritos na categoria de animação também se qualificam para o Oscar em outras categorias, incluindo Melhor Filme. O 92º Oscar acontece no dia 9 de fevereiro de 2020, em Hollywood.

Confira a lista de filmes inscritos para a categoria 'Melhor Filme de Animação':

  • Abominável;
  • A Família Addams;
  • Angry Birds 2;
  • Another Day of Life;
  • Away;
  • Buñuel no labirinto das tartarugas;
  • Children of the Sea;
  • Dilili in Paris;
  • Frozen II;
  • Funan;
  • Genndy Tartakovsky's 'Primal' - Tales of Savagery;
  • Como Treinar O Seu Dragão 3: O Mundo Secreto;
  • I Lost My Body;
  • Klaus;
  • The Last Fiction;
  • Lego, o Filme: Parte 2;
  • Marona's Fantastic Tale;
  • Missing Link;
  • Ne Zha;
  • Okko's Inn;
  • Pachamama;
  • Promare;
  • Rezo;
  • A Vida Secreta dos Pets 2;
  • Spies in Disguise;
  • The Swallows of Kabul;
  • This Magnificent Cake!;
  • The Tower;
  • Toy Story 4;
  • Upin & Ipin: The Lone Gibbon Kris;
  • Weathering with You;
  • White Snake.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais