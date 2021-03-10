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Mov.Cidade: inscrições abertas para concurso de roteiro e vídeo

Serão selecionados 20 trabalhos sobre o tema "Sustentabilidade Urbana"

Publicado em 10 de Março de 2021 às 14:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2021 às 14:10
Set de filmagens, cinema, audiovisual
Set de filmagens: produções devem ter até cinco minutos Crédito: Pixabay/Dimhou
O Mov.Cidade continua discutindo a ocupação das cidades. Após o festival realizado em setembro de 2020 em versão on-line, o evento realiza um concurso de roteiro e vídeo que premiará trabalhos com o tema "Sustentabilidade Urbana".
As inscrições para o Concurso Geração MoV.Cidade já estão abertas e podem ser feitas on-line até o dia 25 de março no link: http://bit.ly/movcidade. Ao todo serão selecionados dez trabalhos nas categorias "Vídeo" e "Roteiro ou Argumento". Os cinco melhores de cada grupo serão premiados com R$ 500 em dinheiro.
Os vídeos selecionados serão divulgados por meio das redes sociais e site da Caju Produções e do MoV.Cidade. Eles devem ter até cinco minutos e podem utilizar qualquer linguagem artística. Na segunda categoria, serão aceitos roteiros de até 10 páginas ou argumentos de até uma página.
Podem participar pessoas (profissionais ou não) entre 14 e 60 anos de idade e que residam em qualquer região do Espírito Santo. A curadoria irá priorizar os trabalhos feitos em Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares.
Na sequência de prioridade entram os municípios de Alto Rio Novo, Governador Lindenberg, Pancas, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Roque do Canaã e Vila Valério, Aracruz, Ibiraçu, João Neiva, Rio Bananal e Sooretama. Por fim, os trabalhos das demais cidades capixabas entram na lista de prioridade.

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O CONCURSO

O Concurso Geração MoV.Cidade é uma realização da Eva Comunicação, em parceria com a Caju Produções. O concurso utiliza recursos federais da Lei Aldir Blanc, por meio do apoio da Secretaria da Cultura do Espírito Santo (Secult-ES).
Para o diretor de Programação da Caju Produções, Léo Alves, com o formato on-line do MoV., o concurso abre oportunidade para novos produtores de conteúdo, além de cumprir a função do MoV. de suscitar o debate em torno da Sustentabilidade Urbana e levar entretenimento, cultura e arte à população.
"Queremos reforçar o papel do MoV. na geração de conteúdo, estimulando uma geração de criadores que vão ser beneficiados com os nossos incentivos e que, muitas vezes, por impedimentos legais e limitações técnicas e de formação, não têm espaço e reconhecimento nos grandes editais de fomento no Brasil. As produtoras Caju e a Eva são pioneiras nesse caminho", explicou.
Nos próximos dias, a Caju Produções irá disponibilizar ainda oficinas de Vídeo, com a cineasta Mônica Nitz, e de Roteiro ou Argumento, com o cineasta Ricardo Sá. Acompanhe a Caju Produções e o MoV.Cidade no Instagram para ter mais informações sobre.

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