"Maligno", de James Wan, estreia nos cinemas do ES; confira os horários

Cena do longa de terror "Maligno" Crédito: Divulgação/Warner Bros

Os arrepios estão garantidos pelo destaque da grade de cinema dessa semana. “Maligno” estreia nos cinemas do Espírito Santo nesta quinta-feira (09), trazendo a horripilante história de Madison, interpretada por Annabelle Wallis. A protagonista passa a ter sonhos com assassinatos brutais, o detalhe é que os crimes estão de fato acontecendo e têm relação com uma entidade maligna do passado da moça, Gabriel.

A obra cinematográfica com direção de James Wan - profissional conhecido por seu trabalho nas franquias “Jogos Mortais”, “Sobrenatural” e “Invocação do Mal”- promete arrancar calafrios em um enredo que mescla terror criminal e sobrenatural.

Para quem prefere se poupar dos sustos, as opções são diversas. O herói da Marvel Shang-Chi entra em sua segunda semana de exibição e a criançada pode escolher entre “Patrulha Canina - O Filme”, “Poderoso Chefinho 2” e “Pedro Coelho 2”. Já para quem curte dar risadas, os longas “Cidadãos do Mundo” e “O Bom Doutor”, em cartaz no Cine Jardins, podem ser ótimas escolhas.

Vale lembrar que todos os municípios que contam com salas de cinemas estão classificados como risco baixo de contágio da Covid-19, conforme o 71º Mapa de Gestão de Risco. Dessa forma, os locais em questão podem manter suas portas abertas enquanto o documento vigorar, contanto que utilizem a capacidade das salas de forma reduzida e sigam as demais medidas de segurança, como o uso de máscara obrigatório pelos frequentadores.

Mantendo os devidos cuidados, os cinéfilos podem se esbaldar com uma gama de opções. Confira a grade da semana abaixo:

ESTREIA

MALIGNO

111 min / Terror, Suspense

Direção: James Wan / Elenco: Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young

Sinopse: Em "Maligno", Madison (Annabelle Wallis) passa a ter sonhos aterrorizantes de pessoas sendo brutalmente assassinadas. Ela acaba descobrindo que, na verdade, são visões dos crimes enquanto acontecem. Aos poucos, ela percebe que esses assassinatos estão conectados a uma entidade do seu passado chamada Gabriel. Para impedir a criatura, Madison precisará investigar de onde ela surgiu e enfrentar seus traumas de infância.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub): 16h20, 19h, 21h40. Sala 3 (dub): 15h10, 18h10, 21h10. Sala 7 (dub): 15h40, 20h40.





16h20, 19h, 21h40. 15h10, 18h10, 21h10. 15h40, 20h40. Cinemark Vitória, sala 2 (dub): 16h25 (exceto domingo); 16h (domingo). Sala 3: 19h, 21h40 (leg); 13h40, 16h20 (dub)(domingo); 16h20 (dub). Sala 5: 20h40.





16h25 (exceto domingo); 16h (domingo). 19h, 21h40 (leg); 13h40, 16h20 (dub)(domingo); 16h20 (dub). 20h40. Multiplex Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 17h, 19h30, 21h50. Sala 4 (dub): 16h20, 18h40, 21h.





17h, 19h30, 21h50. 16h20, 18h40, 21h. Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 16h, 18h10, 20h20.





16h, 18h10, 20h20. Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 16h, 18h10, 20h20.





16h, 18h10, 20h20. Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 17h, 21h15.





17h, 21h15. Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 14h, 17h, 19h40, 22h10.





14h, 17h, 19h40, 22h10. Cinemagic Norte Sul, sala 2: 17h (dub); 19h20, 21h35 (leg). Sala 4 (dub): 20h40.





17h (dub); 19h20, 21h35 (leg). 20h40. Cine Unimed Cachoeiro, sala 1 (dub): 16h50 (sábado e domingo); 19h, 21h15.





16h50 (sábado e domingo); 19h, 21h15. Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 19h (exceto segunda).





19h (exceto segunda). Cine Ritz Guarapari, sala 1: 17h, 19h10 (dub); 21h20 (leg).





17h, 19h10 (dub); 21h20 (leg). Cine Gama Colatina, sala 2 (dub): 21h (exceto segunda-feira).





21h (exceto segunda-feira). Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 4 (dub): 16h30, 18h45, 21h.

CIDADÃOS DO MUNDO

92 min /Comédia

Direção: Gianni Di Gregorio / Elenco: Ennio Fantastichini, Giorgio Colangeli, Gianni Di Gregorio

Sinopse: Cansados da vida monótona, dois idosos aposentados decidem sair em busca de aventura. O Professor (Gianni Di Gregorio) ensinou latim durante toda a sua vida e o Giorgetto (Giorgio Colangeli) sobrevive da uma pensão humilde do governo. Eles se unem ao boêmio vendedor de antiguidades Attilio (Ennio Fantastichini), acreditando que podem ser mais felizes em outro lugar do país. Sem destino exato, o grupo junta suas econômias, monta os planos de viagem e organiza suas prioridades. No entanto, a pior parte de ir embora ainda é partir e deixar a vida de antes para trás.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2 (leg): 18h55; 15h (exceto sábado e domingo).

O BOM DOUTOR

89 min / Comédia

Direção: Tristan Séguéla / Elenco: Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot

Sinopse: Transtornado pela perda de seu filho e situação financeira instável, um médico começa a fazer plantão noturno. Um dia, ele sofre um acidente de trânsito que prejudica seus nervos. Um entregador de bicicleta que estava passando pela rua oferece ajuda, mas acaba piorando a situação. Dentro do carro e sem poder se mover, o médico pede que o entregador o substitua nas visitas noturnas e lhe dá instruções por um ponto eletrônico.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 1 (leg): 19h; 15h (exceto sábado e domingo).

PATRULHA CANINA: O FILME



86 min /Animação, Família, Aventura, Comédia

Direção: Cal Brunker / Elenco: Iain Armitage, Marsai Martin, Yara Shahidi

Sinopse: Patrulha Canina: O Filme é uma produção Nickelodeon e a Spin Master em parceria com a Paramount Pictures. O longa acompanha um grupo de cães falantes que utilizam equipamentos especializados para investigar e resolver crimes, evitando desastres na pequena cidade onde moram.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub): 13h20, 15h45 (domingo); 14h10, 16h25 (exceto domingo). Sala 7 (dub): 18h25.





13h20, 15h45 (domingo); 14h10, 16h25 (exceto domingo). 18h25. Cinemark Vitória, sala 2 (dub): 13h45 (domingo); 14h10 (exceto domingo). Sala 5 (dub): 14h40, 17h20 (domingo); 15h45, 18h (exceto domingo).





13h45 (domingo); 14h10 (exceto domingo). 14h40, 17h20 (domingo); 15h45, 18h (exceto domingo). Multiplex Mestre Álvaro, sala 2 (dub): 13h (sábado e domingo); 15h, 17h, 19h.





13h (sábado e domingo); 15h, 17h, 19h. Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 16h30, 18h20.





16h30, 18h20. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 16h30, 18h20.





16h30, 18h20. Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub): 13h30, 15h30, 17h45.





13h30, 15h30, 17h45. Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub): 15h, 16h50, 18h40.





15h, 16h50, 18h40. Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub): 17h.





17h. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 6 (dub): 14h15 (exceto segunda, terça e quarta); 16h05, 18h.

EM CARTAZ

SHANG-CHI E A LENDA DOS DEZ ANÉIS



122 min / Terror Ação, Fantasia

Direção: Destin Daniel Cretton / Elenco: Simu Liu, Tony Leung Chiu-Wai, Awkwafina

Sinopse: Em "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis", acompanhamos a história de Shang-Chi (Simu Liu), um jovem chinês que foi criado por seu pai em reclusão para que pudesse focar totalmente em ser um mestre de artes marciais. Entretanto, quando ele tem a chance de entrar em contato com o resto do mundo pela primeira vez, logo percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser, vendo-se obrigado a se rebelar e traçar o seu próprio caminho.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 2 (dub): 21h30 (exceto sexta e domingo); 15h30, 18h30. Sala 4 (dub): 15h, 18h, 21h. Sala 5 (dub): 14h30, 17h30, 20h30. Sala 8 (dub): 13h40 (domingo); 14h (exceto domingo); 17h, 20h.





21h30 (exceto sexta e domingo); 15h30, 18h30. 15h, 18h, 21h. 14h30, 17h30, 20h30. 13h40 (domingo); 14h (exceto domingo); 17h, 20h. Cinemark Vitória, sala 1 (dub): 13h30, 16h30 (domingo); 14h, 17h (exceto domingo); 20h. Sala 4: 20h30 (leg); 14h30, 17h30 (dub). Sala 6: 18h30 (exceto quinta-feira); 21h30.





13h30, 16h30 (domingo); 14h, 17h (exceto domingo); 20h. 20h30 (leg); 14h30, 17h30 (dub). 18h30 (exceto quinta-feira); 21h30. Multiplex Mestre Álvaro, sala 2 (dub): 21h. Sala 3 (dub): 15h, 17h45, 20h30. Sala 5 (dub): 13h30 (sábado e domingo); 16h15, 19h, 21h45.





21h. 15h, 17h45, 20h30. 13h30 (sábado e domingo); 16h15, 19h, 21h45. Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub): 15h30, 18h, 20h30. Sala 4 (dub): 17h30, 20h.





15h30, 18h, 20h30. 17h30, 20h. Cinesercla Linhares, sala 3 (dub): 15h30, 18h, 20h30.





15h30, 18h, 20h30. Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 16h20, 19h, 21h40.





16h20, 19h, 21h40. Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub): 13h45, 16h30, 19h10, 22h. Sala 3 (dub): 13h, 15h45, 18h30, 21h15.





13h45, 16h30, 19h10, 22h. 13h, 15h45, 18h30, 21h15. Cinemagic Norte Sul, sala 1: 16h15 (dub); 18h50, 21h25 (leg). Sala 3 (dub): 18h35.





16h15 (dub); 18h50, 21h25 (leg). 18h35. Cine Unimed Cachoeiro, sala 2: 16h (dub)(sábado e domingo); 18h30 (dub); 21h (leg).





16h (dub)(sábado e domingo); 18h30 (dub); 21h (leg). Cine Ritz Perim Center, sala 2 (dub): 17h20, 20h.





17h20, 20h. Cine Ritz Piúma (dub): 16h20, 18h50, 21h20.





16h20, 18h50, 21h20. Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub): 19h, 21h (exceto segunda).





19h, 21h (exceto segunda). Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub): 16h30, 19h, 21h30.





16h30, 19h, 21h30. Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 18h30, 21h (exceto segunda).





18h30, 21h (exceto segunda). Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 16h10, 18h50. Sala 3 (dub): 15h40, 18h20, 21h. Sala 5: 14h45 (exceto segunda, terça e quarta) (dub); 17h50 (dub); 20h30 (leg).

UMA NOITE DE CRIME - A FRONTEIRA

104 min / Ação, Suspense, Terror

Direção: Everardo Gout / Elenco: Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas

Sinopse: O quinto e último filme da saga aborda a situação caótica dos Estados Unidos durante uma disputa acirrada entre dois partidos políticos que lutam para tomar controle do país.

HORÁRIOS





Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 21h10.



AFTER 3 - DEPOIS DO DESENCONTRO

99 min / Drama, Romance, Erótico

Direção: Castille Landon / Elenco: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Louise Lombard

Sinopse: Em "After 3 - Depois do Desencontro", embora a história de amor entre Tessa Young (Josephine Langford) e Hardin Scott (Hero Fiennes-Tiffin) tenha passado por muitas complicações, desta vez o problema é mais complexo do que nunca. Agora que Tessa tomou uma das decisões mais importantes de sua vida, tudo mudou completamente. Os segredos que vêm à tona sobre suas famílias colocam em risco seu relacionamento e seu futuro juntos. Embora a jovem saiba que Hardin a ama, os dois estão cercados de ciúme, ódio e perdão. Será que o amor entre os dois será o suficiente para manter seu relacionamento?

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub): 18h40.





18h40. Cinemark Vitória, sala 2: 18h40, 21h05 (domingo).





18h40, 21h05 (domingo). Multiplex Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 14h45.





14h45. Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 20h10.





20h10. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 20h10.





20h10. Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 19h15.





19h15. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 13h15, 16h, 18h45, 21h.





13h15, 16h, 18h45, 21h. Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 16h35.



16h35. Cine Unimed Cachoeiro, sala 4 (dub): 20h15.





20h15. Cine Ritz Perim Center, sala 3 (dub): 20h15.





20h15. Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 21h30 (exceto segunda).





21h30 (exceto segunda). Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 19h10, 21h10.





19h10, 21h10. Cine Gama Colatina, sala 2 (dub): 19h (exceto segunda).





19h (exceto segunda). Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 6 (dub): 19h50.

BAGDÁ VIVE EM MIM

105 min / Drama, Suspense

Direção: Samir / Elenco: Zahraa Ghandour, Maxim Mehmet, Shervin Alenabi

Sinopse: Em "Bagdá Vive em Mim", um jovem fanático ataca os amigos do seu tio em um café aconchegante de Londres, que é um ponto de encontro para exilados iraquianos. Após esse evento traumático, as vidas de quem estavam no local se transformam totalmente.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2 (leg): 20h40.

O MATEMÁTICO

102 min / Drama, Histórico

Direção: Thorsten 'Thor' Klein / Elenco: Philippe Tlokinski, Esther Garrel, Sam Keeley, Joel Basman, Fabian Kociecki, Ryan Gage, Sabin Tambrea, Mateusz Wieclawek

Sinopse: Esta é a história do imigrante polonês e matemático Stan Ulam, que se mudou para os EUA na década de 1930. Stan lida com as difíceis perdas de familiares e amigos enquanto ajuda a criar a bomba de hidrogênio e o primeiro computador.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2 (leg): 16h50.

INFILTRADO

119 min / Ação, Suspense

Direção: Guy Ritchie / Elenco: Jason Statham, Holt McCallany, Josh Hartnett



Sinopse: Em "Infiltrado", um misterioso homem conhecido como Harry (Jason Statham) trabalha para uma empresa de carros-fortes e é responsável por transferir milhões de dólares em dinheiro todos os dias pela cidade de Los Angeles. Um dia, quando tentam assaltar seu caminhão, o homem consegue se livrar do assalto utilizando habilidades impressionantes. Seus companheiros passam questionar de onde ele veio e suas motivações para estar ali. Assim que o mistério envolvendo Harry se desenvolve, um plano maior é revelado.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub): 21h05.





21h05. Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub): 20h20.





20h20. Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 14h15.





14h15. Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub): 20h40.





20h40. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 18h10, 20h45.

PEDRO COELHO 2 - O FUGITIVO

93 min / Comédia, Aventura, Família

Direção: Will Gluck / Elenco: Rose Byrne, Domhnall Gleeson, David Oyelowo



Sinopse: Em "Pedro Coelho 2: O Fugitivo", Bea, Thomas e os coelhos construíram uma família improvisada. Quando o coelho arteiro decide se aventurar para além do jardim, encontra um mundo onde não é mais o protagonista rebelde e suas travessuras não são admiráveis. Agora, sua família arrisca tudo para conseguir achá-lo, enquanto ele encara uma jornada de autoconhecimento.

HORÁRIOS





Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub): 15h.





15h. Cine Jardins, sala 2 (dub): 15h (sábado e domingo).





15h (sábado e domingo). Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 16h15.

EDIFÍCIO GAGARINE

98 min / Drama

Direção: Fanny Liatard, Jérémy Trouilh / Elenco: Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven



Sinopse: Com a comunidade de Gagarine enfrentando despejo em massa antes da cidade ser demolida, Youri (Alseni Bathily), um jovem amante de ciência e obsessivo com viagem temporal, se mantém ocupado preservando o local e tornando-se, com isso, popular. Logo ele encontra Diana (Lyna Khoudri), uma jovem igualmente inteligente que o ajuda a obter equipamentos para continuar sua missão.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 1 (leg): 20h45.

NASCE UMA ESTRELA

136 min / Drama, Romance

Direção: Bradley Cooper / Elenco: Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott



Sinopse: Em "Nasce Uma Estrela", Jackson Maine (Bradley Cooper) é um cantor no auge da fama. Um dia, após deixar uma apresentação, ele para em um bar para beber algo. É quando conhece Ally (Lady Gaga), uma insegura cantora que ganha a vida trabalhando em um restaurante. Jackson se encanta pela mulher e seu talento, decidindo acolhê-la debaixo de suas asas. Ao mesmo tempo em que Ally ascende ao estrelato, Jackson vive uma crise pessoal e profissional devido aos problemas com o álcool.

HORÁRIO:

Cinemark Vitória, sala 6: 18h25 (quinta-feira).

FREE GUY - ASSUMINDO O CONTROLE

115 min / Comédia, Ação, Aventura

Direção: Shawn Levy / Elenco: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery



Sinopse: Em "Free Guy - Assumindo o Controle", um caixa de banco preso a uma entediante rotina tem sua vida virada de cabeça para baixo quando descobre que é personagem em um brutalmente realista vídeo game. Agora, precisa aceitar sua realidade e lidar com o fato de que é o único que pode salvar o mundo.

HORÁRIOS





Cinemark Vitória, sala 8 (dub): 15h30.





15h30. Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub): 18h15.



O PODEROSO CHEFINHO 2

107 min / Animação, Comédia, Família

Direção: Tom McGrath / Elenco: Alec Baldwin, James Marsden, Amy Sedaris



Sinopse: "O Poderoso Chefinho 2 - Negócios da Família" acompanha novamente os irmãos Tim e Ted, agora adultos e vivendo vidas separadas. Enquanto Tim construiu uma vida calma no subúrbio com sua esposa, Carol, e as filhas, Tabitha e Tina, Ted se transformou em um mega empresário que resolve todos os problemas com dinheiro. Mas quando Tim descobre que sua filha caçula também é agente do BabyCorp, ele precisará da ajuda do irmão mais novo para lidar com a situação.

HORÁRIOS





Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub): 15h20.





15h20. Cine Jardins, sala 2 (dub): 14h55 (sábado e domingo).





14h55 (sábado e domingo). Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 15h (sábado e domingo).





15h (sábado e domingo). Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 17h10.





17h10. Cine Unimed Cachoeiro, sala 4 (dub): 18h.





18h. Cine Ritz Perim Center, sala 3 (dub): 18h.





18h. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 4 (dub): 14h10 (exceto segunda, terça e quarta).

O ESQUADRÃO SUICIDA

172 min / Aventura, Ação, Fantasia

Direção: James Gunn / Elenco: Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman e mais



Sinopse: Pensado para ser uma espécie de leve reboot, a sequência de Esquadrão Suicida, da DC Comics, acompanha um novo time de vilões reunido por uma entidade governamental comandada por Amanda Waller (Viola Davis), com o objetivo de realizar um trabalho sujo que ninguém tem coragem de fazer. O filme de ação e fantasia é baseado nos quadrinhos criados por John Ostrander para a DC Comics.

HORÁRIOS





Cine Unimed Cachoeiro, sala 3 (dub): 19h45 (sábado e domingo).





19h45 (sábado e domingo). Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 21h30.

OS CROODS 2 : UMA NOVA ERA

96 min/ Animação, Aventura, Família, Comédia

Roteiro: Dan Hageman, Kevin Hageman/ Elenco: Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone

Sinopse: Em "Croods 2: Uma Nova Era", em busca de um habitat mais seguro, os Croods descobrem um paraíso que atende todas as suas necessidades. Entretanto, outras pessoas já moram neste lugar: Os Bettermans, uma família que se considera melhor e mais evoluída. À medida que as tensões entre os novos vizinhos começam a aumentar, uma nova ameaça impulsiona os dois clãs em uma aventura épica que os força a abraçar suas diferenças, extrair forças um do outro e construir um futuro juntos.

HORÁRIOS





Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub): 16h15 (sábado e domingo).





TEMPO

108 min / Suspense

Direção: M. Night Shyamalan / Elenco: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell

Sinopse: Estrelado por Gael Garcia Bernal, Tempo acompanha uma família durante uma viagem para uma ilha tropical. Quando chegam em uma praia deserta, algo estranho começa a acontecer: todos passam a envelhecer rapidamente, anos inteiros passam em questão de minutos. Eles, então, precisam descobrir o que está acontecendo antes que suas vidas sejam encurtadas drasticamente.

HORÁRIOS





Cine Jardins, sala 1 (leg): 16h55.



VELOZES E FURIOSOS 9

143 min/ Ação, Suspense

Direção: Justin Lin/ Elenco: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster

Sinopse: Em "Velozes & Furiosos 9", Dominic Toretto (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) vivem uma vida pacata ao lado de seu filho Brian. Mas eles logo são ameaçados pelo passado de Dom: seu irmão desaparecido Jakob (John Cena). Trata-se de um assassino habilidoso e motorista excelente, que está trabalhando ao lado de Cipher (Charlize Theron), vilã de Velozes & Furiosos 8. Para enfrentá-los, Toretto vai precisar reunir sua equipe novamente, inclusive Han (Sung Kang), que todos acreditavam estar morto.