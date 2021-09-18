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Televisão

Globo exibe inédito "Bumblebee" na "Temperatura Máxima"

Além do longa-metragem derivado da saga "Transformers", nesta semana, a emissora também apresenta os sucessos "Jurassic World: Reino Ameaçado" e "Bohemian Rhapsody - A História de Freddie Mercury"

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 09:18

Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

18 set 2021 às 09:18
Rede Globo vai exibir inédito
Rede Globo vai exibir inédito "Bumblebee" neste domingo (19) Crédito: Paramount
Vai ter saga "Transformers" na tarde deste domingo (19) na Rede Globo, sim, e com direito à produção inédita na TV aberta. "Bumblebee" será exibido na TV Gazeta, a partir das 12h30, logo após o "Esporte Espetacular".
Lançado em 2018, o filme de Travis Knight mistura ação e ficção científica e se passa em 1987. Refugiado em um ferro-velho numa pequena cidade praiana da Califórnia, Bumblebee, o simpático fusca amarelo, machucado e sem condição de uso, é encontrado e consertado pela jovem Charlie (Hailee Steinfeld, ótima atriz), às vésperas de completar 18 anos.
Só quando ele ganha vida, Charlie, enfim, nota que seu novo amigo é bem mais do que um simples automóvel. Ainda no elenco, o fortão John Cena. Considerado um sucesso comercial, o filme também foi elogiado pela crítica, especialmente pela atuação de Hailee. E já tem uma continuação em desenvolvimento. 

ASTROS

Além de "Bumblebee", a emissora promete exibir mais dois "filmaços" nesta semana:  "Jurassic World: Reino Ameaçado" e o vencedor de quatro Oscar "Bohemian Rhapsody - A História de Freddie Mercury".  
"Jurassic World" vai ao ar nesta segunda (20), na "Tela Quente", logo após a novela "Império". Com muita aventura e ação, o longa do espanhol Juan Antonio Bayona, de 2018, é o quinto da franquia "Jurassic Park".  Na trama, três anos após o fechamento do Parque dos Dinossauros, um vulcão prestes a entrar em erupção põe em risco a vida na ilha Nublar, próximo a Costa Rica.
No local, não há qualquer presença humana, com os dinossauros vivendo livremente. Diante da situação, é preciso decidir: deve-se retornar ao arquipélago para salvar os animais ou abandoná-los para uma nova extinção? Decidida a resgatá-los, Claire (Bryce Dallas Howard) convoca Owen (Chris Pratt) a retornar à ilha com ela. 
E a programação da TV Gazeta também vai trazer muito rock, bebê! Na quarta-feira (22), o "Cinema Especial" está de volta, com exibição logo após "Império". E o filme escolhido não poderia ser melhor: o multipremiado "Bohemian Rhapsody - A História de Freddie Mercury", que conta a "intensa" (em todos os sentidos) trajetória do vocalista da banda de rock britânica Queen.
Sucesso de bilheteria, o longa-metragem é estrelado por Rami Malek, que venceu o Oscar de Melhor Ator por sua performance considerada impecável por muitos críticos. Com direção de Bryan Singer ("X-Men"), o filme concentra-se em um período de quinze anos, desde a formação original do Queen até a apresentação da banda no evento Live Aid, em 1985, seis anos antes da morte de Mercury, em decorrência a problemas causados pelo vírus da AIDS.
No drama biográfico, Freddie (Rami Malek) e seus companheiros Brian May (Gwilyn Lee), Roger Taylor (Ben Hardy) e John Deacon (Joseph Mazzello) mudam o mundo da música ao formar a banda, durante a década de 1970. Porém, quando o estilo de vida extravagante de Mercury começa a sair do controle, o grupo precisa enfrentar o desafio de conciliar a fama e o sucesso com suas vidas pessoais cada vez mais complicadas. Além do Oscar na categoria Melhor Ator, o filme também venceu as estatuetas de Melhor Edição, Melhor Edição de Som e Melhor Mixagem de Som, além de ter sido indicado a Melhor Filme. 

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