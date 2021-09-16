"Mate ou Morra": longa de ação estreia nos cinemas do ES; confira os horários

Cena do filme "Mate opu Crédito: Emmett/Furla Films/Divulgação

O longa “Mate ou Morra” chega às telonas do Espírito Santo nesta quinta-feira (16) trazendo muita ação. Na trama, o policial aposentado Roy Pulver, interpretado por Frank Grilo, está preso no tempo, vivenciando a sua morte repedidas vezes, não importa o quanto tente mudar o seu destino. No decorrer da história, ele descobre que existe um motivo maior para isso estar acontecendo.

O público pode esperar muitas explosões e tiros neste filme que mescla ficção científica e ação. Sua direção e roteiro contam com atuação de Joe Carnahan, profissional que dirigiu títulos como “A Perseguição” e "A Última Cartada”, além de ter escrito “Bad Boys Para Sempre”. No elenco, “Mate ou Morra”, ainda traz Mel Gibson e a loira Naomi Watts.

Para além deste destaque, a programação da semana conta com outras estreias: o terror “Escape Room 2”, a comédia “Nunca Mais Nevará”, o drama “A Candidata Perfeita” e o nacional “Reação em Cadeia”.

Quanto à Covid-19, todos os municípios estão classificados como risco baixo de contágio, conforme o 72º Mapa de Gestão de Risco . Dessa forma, os cinemas do Estado podem manter suas portas abertas enquanto o documento vigorar, contanto que utilizem a capacidade das salas de forma reduzida e sigam as demais medidas de segurança, como o uso de máscara obrigatório pelos frequentadores.

Mantendo os devidos cuidados, os cinéfilos podem se esbaldar com uma gama de opções, que inclui o terror “Maligno”, o infantil “Patrulha Canina - O Filme” e outros. Confira a grade da semana abaixo:

MATE OU MORRA

101 min / Ação, Suspense, Ficção científica

Direção: Joe Carnahan / Elenco: Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts

Sinopse: Em "Mate ou Morra", acompanhamos a história de Roy Pulver (Frank Grillo), um oficial da polícia aposentado que inexplicavelmente fica preso no tempo e é obrigado a vivenciar repetidamente o dia de sua morte. Enquanto tenta evitar ser morto, ele percebe que existe uma razão maior para que tudo isso aconteça.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub): 16h10, 18h45, 21h15 (exceto domingo); 16h, 18h45, 21h2o (domingo).





16h10, 18h45, 21h15 (exceto domingo); 16h, 18h45, 21h2o (domingo). Cinemark Vitória, sala 5: 22h15 (leg); 17h15, 19h45 (dub).





22h15 (leg); 17h15, 19h45 (dub). Multiplex Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 17h15, 19h30, 21h45.





17h15, 19h30, 21h45. Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 18h, 20h.





18h, 20h. Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 14h15, 17h, 19h30, 22h10.





14h15, 17h, 19h30, 22h10. Cinemagic Norte Sul, sala 2 (leg): 20h20. Sala 4 (dub): 17h15, 21h35.





20h20. 17h15, 21h35. Cine Ritz Perim, sala 2 (dub): 19h, 21h (dub).





19h, 21h (dub). Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 6 (dub): 17h, 19h10, 21h15.

ESCAPE ROOM 2 - TENSÃO MÁXIMA

85 min / Terror, Suspense

Direção: Adam Robitel / Elenco: Taylor Russell McKenzie, Logan Miller, Thomas Cocquerel

Sinopse: Em "Escape Room 2", trabalhar em equipe é a única forma de encontrar pistas e resolver os mistérios para conseguirem escapar dos cômodos repletos de armadilhas e, principalmente, salvarem suas vidas.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub): 14h30, 16h50, 19h15, 21h35.





14h30, 16h50, 19h15, 21h35. Cinemark Vitória, sala 4: 21h45 (leg); 14h40, 17h10, 19h30 (dub).





21h45 (leg); 14h40, 17h10, 19h30 (dub). Multiplex Mestre Álvaro, sala 4 (dub): 15h30, 17h30, 19h30, 21h30.





15h30, 17h30, 19h30, 21h30. Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub): 17h15, 19h, 20h45.





17h15, 19h, 20h45. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 19h, 20h45.





19h, 20h45. Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub): 14h, 16h, 19h, 21h30.





14h, 16h, 19h, 21h30. Cinemagic Norte Sul, sala 3: 15h35, 19h15 (dub); 17h25, 21h10 (leg).





15h35, 19h15 (dub); 17h25, 21h10 (leg). Cine Unimed Cachoeiro, sala 3: 17h30, 19h15 (dub); 21h (leg).





17h30, 19h15 (dub); 21h (leg). Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 4 (dub): 15h (exceto segunda, terça e quarta); 17h15, 19h15, 21h10.

REAÇÃO EM CADEIA

100 min / Ação, Aventura, Drama

Direção: Márcio Garcia / Elenco: Monique Alfradique, Bruno Gissoni, André Bankoff

Sinopse: Em "Reação em Cadeia", Guilherme (Bruno Gissoni), um tranquilo contador, descobre um grande desfalque na empresa onde trabalha. Graças ao fato, ele acaba se envolvendo em uma rede de corrupção que abastece o sistema político brasileiro.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 7: 14h40. Sala 8: 21h10.





14h40. 21h10. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1: 15h (exceto segunda, terça e quarta); 17h15, 19h.

A CANDIDATA PERFEITA

105 min / Drama

Direção: Haifaa Al Mansour / Elenco: Mila Alzahrani, Dae Al Hilali, Nourah Al Awad

Sinopse: Uma jovem médica concorre à eleição na secretaria municipal enquanto seu pai está em turnê pelo país com sua Banda Nacional Saudita, que havia sido proibida pela lei que impossibilita apresentações de música em público. As ambições da mulher na política e sua celebração pelo retorno das artes perdidas em seu país confrontam a realidade de uma cultura conservadora e dominada por homens.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2 (leg): 18h40.

NUNCA MAIS NEVARÁ

120 min / Comédia dramática, Drama, Comédia

Direção: Malgorzata Szumowska, Michal Englert / Elenco: Alec Utgoff, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza

Sinopse: Em "Nunca mais nevará", um imigrante ucraniano que trabalha como massagista na Polônia se torna uma figura semelhante a um guru, em um condomínio fechado onde seus clientes moram. Tristes, os moradores encontram no massagista a cura para a dor em suas almas.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 1 (leg): 18h30 (exceto sábado e domingo); 14h30 (exceto terça).

EM CARTAZ

MALIGNO

111 min / Terror, Suspense

Direção: James Wan / Elenco: Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young

Sinopse: Em "Maligno", Madison (Annabelle Wallis) passa a ter sonhos aterrorizantes de pessoas sendo brutalmente assassinadas. Ela acaba descobrindo que, na verdade, são visões dos crimes enquanto acontecem. Aos poucos, ela percebe que esses assassinatos estão conectados a uma entidade do seu passado chamada Gabriel. Para impedir a criatura, Madison precisará investigar de onde ela surgiu e enfrentar seus traumas de infância.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub): 15h10, 18h05, 20h45.





15h10, 18h05, 20h45. Cinemark Vitória, sala 1 (leg): 20h45. Sala 6 (dub): 21h55.





20h45. 21h55. Multiplex Mestre Álvaro, sala 2 (dub): 16h40, 21h.





16h40, 21h. Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 20h15.





20h15. Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 20h15.





20h15. Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 17h, 21h15.





17h, 21h15. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 21h.





21h. Cinemagic Norte Sul, sala 4: 15h (dub); 19h25 (leg).





15h (dub); 19h25 (leg). Cine Unimed Cachoeiro, sala 1 (dub): 20h40.





20h40. Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 21h30 (exceto segunda).





21h30 (exceto segunda). Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 19h10, 21h20.





19h10, 21h20. Cine Gama Colatina, sala 2 (dub): 21h.





21h. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 21h35.

CIDADÃOS DO MUNDO

92 min /Comédia

Direção: Gianni Di Gregorio / Elenco: Ennio Fantastichini, Giorgio Colangeli, Gianni Di Gregorio

Sinopse: Cansados da vida monótona, dois idosos aposentados decidem sair em busca de aventura. O Professor (Gianni Di Gregorio) ensinou latim durante toda a sua vida e o Giorgetto (Giorgio Colangeli) sobrevive da uma pensão humilde do governo. Eles se unem ao boêmio vendedor de antiguidades Attilio (Ennio Fantastichini), acreditando que podem ser mais felizes em outro lugar do país. Sem destino exato, o grupo junta suas econômias, monta os planos de viagem e organiza suas prioridades. No entanto, a pior parte de ir embora ainda é partir e deixar a vida de antes para trás.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2 (leg): 16h50.

O BOM DOUTOR

89 min / Comédia

Direção: Tristan Séguéla / Elenco: Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot

Sinopse: Transtornado pela perda de seu filho e situação financeira instável, um médico começa a fazer plantão noturno. Um dia, ele sofre um acidente de trânsito que prejudica seus nervos. Um entregador de bicicleta que estava passando pela rua oferece ajuda, mas acaba piorando a situação. Dentro do carro e sem poder se mover, o médico pede que o entregador o substitua nas visitas noturnas e lhe dá instruções por um ponto eletrônico.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 1 (leg): 16h45.

PATRULHA CANINA: O FILME



86 min /Animação, Família, Aventura, Comédia

Direção: Cal Brunker / Elenco: Iain Armitage, Marsai Martin, Yara Shahidi

Sinopse: Patrulha Canina: O Filme é uma produção Nickelodeon e a Spin Master em parceria com a Paramount Pictures. O longa acompanha um grupo de cães falantes que utilizam equipamentos especializados para investigar e resolver crimes, evitando desastres na pequena cidade onde moram.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub): 15h. Sala 5 (dub): 13h20 (domingo). Sala 7 (dub): 17h10. Sala 8 (dub): 14h, 16h15, 18h30.





15h. 13h20 (domingo). 17h10. 14h, 16h15, 18h30. Cinemark Vitória, sala 1 (dub): 14h, 16h15, 18h30. Sala 5 (dub): 15h. Sala 6 (dub): 13h10 (domingo).





14h, 16h15, 18h30. 15h. 13h10 (domingo). Multiplex Mestre Álvaro, sala 2 (dub): 14h40, 19h. Sala 5 (dub): 14h (sábado e domingo).





14h40, 19h. 14h (sábado e domingo). Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 16h45, 18h30.





16h45, 18h30. Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 16h45, 18h30.





16h45, 18h30. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 14h30, 16h40.





14h30, 16h40. Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub): 15h, 16h50, 18h40.





15h, 16h50, 18h40. Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 17h, 19h (exceto segunda).





17h, 19h (exceto segunda). Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 15h20 (sábado e domingo); 17h, 19h.





15h20 (sábado e domingo); 17h, 19h. Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 17h20, 19h10.





17h20, 19h10. Cine Ritz Perim, sala 3 (dub): 17h, 18h45.





17h, 18h45. Cine Ritz Piúma (dub): 15h30 (sábado e domingo); 17h15.





15h30 (sábado e domingo); 17h15. Cine Unimed Cachoeiro, sala 1 (dub): 17h15, 19h.





17h15, 19h. Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 19h (exceto segunda); 17h (sábado e domingo).





19h (exceto segunda); 17h (sábado e domingo). Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 16h30, 18h30. Sala 6 (dub): 14h15 (domingo, quinta e sexta); 14h15 (sábado).

SHANG-CHI E A LENDA DOS DEZ ANÉIS



122 min / Terror Ação, Fantasia

Direção: Destin Daniel Cretton / Elenco: Simu Liu, Tony Leung Chiu-Wai, Awkwafina

Sinopse: Em "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis", acompanhamos a história de Shang-Chi (Simu Liu), um jovem chinês que foi criado por seu pai em reclusão para que pudesse focar totalmente em ser um mestre de artes marciais. Entretanto, quando ele tem a chance de entrar em contato com o resto do mundo pela primeira vez, logo percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser, vendo-se obrigado a se rebelar e traçar o seu próprio caminho.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 2 (dub)(3D): 15h20, 18h25, 21h30. Sala 3 (dub): 14h20, 17h55, 20h55 (exceto domingo); 14h10, 17h55, 21h (domingo). Sala 4 (dub): 15h. Sala 7 (dub): 20h30.





15h20, 18h25, 21h30. 14h20, 17h55, 20h55 (exceto domingo); 14h10, 17h55, 21h (domingo). 15h. 20h30. Cinemark Vitória, sala 2 (dub)(3D): 20h35 (quinta); 17h30, 20h30 (exceto quinta). 14h30. Sala 3: 21h30 (leg); 15h20, 18h20 (dub). Sala 6 (dub): 18h55.





20h35 (quinta); 17h30, 20h30 (exceto quinta). 14h30. 21h30 (leg); 15h20, 18h20 (dub). 18h55. Multiplex Mestre Álvaro, sala 3 (dub): 15h, 17h45, 20h30. Sala 5 (dub): 16h25, 19h, 21h45.





15h, 17h45, 20h30. 16h25, 19h, 21h45. Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub): 15h30, 18h, 20h30.





15h30, 18h, 20h30. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 16h15.





16h15. Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 21h.





21h. Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub): 13h45 (sábado e domingo); 16h30, 19h15, 22h. Sala 3 (dub): 13h (sábado e domingo); 15h45, 18h30, 21h20.





13h45 (sábado e domingo); 16h30, 19h15, 22h. 13h (sábado e domingo); 15h45, 18h30, 21h20. Cinemagic Norte Sul, sala 1: 16h15, 21h25 (dub); 18h50 (leg).





16h15, 21h25 (dub); 18h50 (leg). Cine Unimed Cachoeiro, sala 2: 19h30 (dub); 21h (leeg).





19h30 (dub); 21h (leeg). Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub): 19h, 21h (exceto segunda).





19h, 21h (exceto segunda). Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub): 16h30, 19h, 21h30.





16h30, 19h, 21h30. Cine Ritz Perim, sala 3 (dub): 20h30.





20h30. Cine Ritz Piúma (dub): 21h.





21h. Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 21h (exceto segunda).





21h (exceto segunda). Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 3 (dub): 14h45 (exceto segunda, terça e quarta); 17h50, 20h30.

AFTER 3 - DEPOIS DO DESENCONTRO

99 min / Drama, Romance, Erótico

Direção: Castille Landon / Elenco: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Louise Lombard

Sinopse: Em "After 3 - Depois do Desencontro", embora a história de amor entre Tessa Young (Josephine Langford) e Hardin Scott (Hero Fiennes-Tiffin) tenha passado por muitas complicações, desta vez o problema é mais complexo do que nunca. Agora que Tessa tomou uma das decisões mais importantes de sua vida, tudo mudou completamente. Os segredos que vêm à tona sobre suas famílias colocam em risco seu relacionamento e seu futuro juntos. Embora a jovem saiba que Hardin a ama, os dois estão cercados de ciúme, ódio e perdão. Será que o amor entre os dois será o suficiente para manter seu relacionamento?

HORÁRIOS





Cinemark Vitória, sala 6 (leg): 16h30.





16h30. Multiplex Mestre Álvaro, sala 2 (dub): 19h15.





19h15. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 18h40.





18h40. Cine Unimed Cachoeiro, sala 4 (dub): 20h15.





20h15. Cine Ritz Piúma (dub): 19h.





19h. Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 21h10.





21h10. Cine Gama Colatina, sala 2 (dub): 19h (exceto segunda).

BAGDÁ VIVE EM MIM

105 min / Drama, Suspense

Direção: Samir / Elenco: Zahraa Ghandour, Maxim Mehmet, Shervin Alenabi

Sinopse: Em "Bagdá Vive em Mim", um jovem fanático ataca os amigos do seu tio em um café aconchegante de Londres, que é um ponto de encontro para exilados iraquianos. Após esse evento traumático, as vidas de quem estavam no local se transformam totalmente.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2 (leg): 20h40.

INFILTRADO

119 min / Ação, Suspense

Direção: Guy Ritchie / Elenco: Jason Statham, Holt McCallany, Josh Hartnett



Sinopse: Em "Infiltrado", um misterioso homem conhecido como Harry (Jason Statham) trabalha para uma empresa de carros-fortes e é responsável por transferir milhões de dólares em dinheiro todos os dias pela cidade de Los Angeles. Um dia, quando tentam assaltar seu caminhão, o homem consegue se livrar do assalto utilizando habilidades impressionantes. Seus companheiros passam questionar de onde ele veio e suas motivações para estar ali. Assim que o mistério envolvendo Harry se desenvolve, um plano maior é revelado.

HORÁRIOS





Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub): 20h40.





20h40. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 20h45.

PEDRO COELHO 2 - O FUGITIVO

93 min / Comédia, Aventura, Família

Direção: Will Gluck / Elenco: Rose Byrne, Domhnall Gleeson, David Oyelowo



Sinopse: Em "Pedro Coelho 2: O Fugitivo", Bea, Thomas e os coelhos construíram uma família improvisada. Quando o coelho arteiro decide se aventurar para além do jardim, encontra um mundo onde não é mais o protagonista rebelde e suas travessuras não são admiráveis. Agora, sua família arrisca tudo para conseguir achá-lo, enquanto ele encara uma jornada de autoconhecimento.

HORÁRIOS





Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 14h30 (exceto segunda, terça e quarta).

EDIFÍCIO GAGARINE

98 min / Drama

Direção: Fanny Liatard, Jérémy Trouilh / Elenco: Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven



Sinopse: Com a comunidade de Gagarine enfrentando despejo em massa antes da cidade ser demolida, Youri (Alseni Bathily), um jovem amante de ciência e obsessivo com viagem temporal, se mantém ocupado preservando o local e tornando-se, com isso, popular. Logo ele encontra Diana (Lyna Khoudri), uma jovem igualmente inteligente que o ajuda a obter equipamentos para continuar sua missão.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2 (leg): 14h50.

NASCE UMA ESTRELA

136 min / Drama, Romance

Direção: Bradley Cooper / Elenco: Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott



Sinopse: Em "Nasce Uma Estrela", Jackson Maine (Bradley Cooper) é um cantor no auge da fama. Um dia, após deixar uma apresentação, ele para em um bar para beber algo. É quando conhece Ally (Lady Gaga), uma insegura cantora que ganha a vida trabalhando em um restaurante. Jackson se encanta pela mulher e seu talento, decidindo acolhê-la debaixo de suas asas. Ao mesmo tempo em que Ally ascende ao estrelato, Jackson vive uma crise pessoal e profissional devido aos problemas com o álcool.

HORÁRIO:

Cinemark Vitória, sala 2 (leg): 17h30 (quinta).

FREE GUY - ASSUMINDO O CONTROLE

115 min / Comédia, Ação, Aventura

Direção: Shawn Levy / Elenco: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery



Sinopse: Em "Free Guy - Assumindo o Controle", um caixa de banco preso a uma entediante rotina tem sua vida virada de cabeça para baixo quando descobre que é personagem em um brutalmente realista vídeo game. Agora, precisa aceitar sua realidade e lidar com o fato de que é o único que pode salvar o mundo.

HORÁRIOS





Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub): 18h15.



O PODEROSO CHEFINHO 2

107 min / Animação, Comédia, Família

Direção: Tom McGrath / Elenco: Alec Baldwin, James Marsden, Amy Sedaris



Sinopse: "O Poderoso Chefinho 2 - Negócios da Família" acompanha novamente os irmãos Tim e Ted, agora adultos e vivendo vidas separadas. Enquanto Tim construiu uma vida calma no subúrbio com sua esposa, Carol, e as filhas, Tabitha e Tina, Ted se transformou em um mega empresário que resolve todos os problemas com dinheiro. Mas quando Tim descobre que sua filha caçula também é agente do BabyCorp, ele precisará da ajuda do irmão mais novo para lidar com a situação.

HORÁRIOS





Cine Jardins, sala 1 (dub): 14h45 (sábado e domingo).





14h45 (sábado e domingo). Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 17h10





17h10 Cine Unimed Cachoeiro, sala 4 (dub): 18h.





18h. Cine Ritz Perim Center, sala 2 (dub): 16h45 (sábado e domingo).



TEMPO

108 min / Suspense

Direção: M. Night Shyamalan / Elenco: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell

Sinopse: Estrelado por Gael Garcia Bernal, Tempo acompanha uma família durante uma viagem para uma ilha tropical. Quando chegam em uma praia deserta, algo estranho começa a acontecer: todos passam a envelhecer rapidamente, anos inteiros passam em questão de minutos. Eles, então, precisam descobrir o que está acontecendo antes que suas vidas sejam encurtadas drasticamente.