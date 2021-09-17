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Cinema

Fãs de Whitney Houston estão furiosos com remake de 'O Guarda-Costas'

Filme foi um sucesso instantâneo quando estreou há quase 30 anos

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 09:20

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 set 2021 às 09:20
Whitney Houston após apresentação em evento em homenagem a Clive Davis, em 2009
Whitney Houston após apresentação em evento em homenagem a Clive Davis, em 2009 Crédito: Reuters/Folhapress
O blockbuster icônico "O Guarda-Costas" (1992)", protagonizado pela cantora Whitney Houston, que morreu em 2012, está programado para um remake, segundo a Variety. O elenco ainda não foi definido.
Matthew López, indicado ao Tony de 2019 por sua peça na Broadway "A Herança", está trabalhando na nova versão do clássico para a Warner Bros.
Na trama, a popstar Rachel Marron (Whitney Houston) é ameaçada de morte e contrata Frank Farmer (Kevin Costner), ex-agente do Serviço Secreto como segurança pessoal. Enquanto os dois começam um caso de amor, o stalker da cantora se aproxima.
O filme foi um sucesso instantâneo quando estreou há quase 30 anos e arrecadou mais de US $ 400 milhões (R$ 2 bilhões) em bilheteria mundial.
Os fãs devotos de Houston não estão furiosos com o remake e muitos expressaram sua frustração no Twitter sobre com as tentativas de Hollywood de ressuscitar clássicos.
"'O Ativista'. Remake de 'The Bodyguard'. O remake de 'West Side Story'. Nesse ponto, Hollywood está apenas nos perseguindo ", escreveu um deles, citando o polêmico novo programa .
"Eles estão refazendo o guarda-costas? por que tudo precisa de um remake? " acrescentou outro, com um meme de Houston .
"Hollywood deve estar ficando sem ideias? Tentando refazer The Bodyguard realmente? Ninguém pode cantar essas canções icônicas como a lendária Whitney Houston. É um motivo pelo qual ela é conhecida como 'A Voz' ", acrescentou outro.
A cantora morreu aos 48 anos em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela foi encontrada morta na banheira de um hotel e a causa da morte foi afogamento acidental.
Sua carreira inclui sete hits em primeiro lugar e a trilha de "O Guarda-Costas", apontada como um dos dez discos mais vendidos de todos os tempos pela Billboard.
Houston nasceu em Newark, Nova Jersey, em 1963. Veio de uma família musical: sua mãe era cantora gospel e Dione Warwick era sua prima. A menina começou a cantar na igreja aos 11.
Em 1985, seu primeiro álbum, que levava seu nome, bateu 13 milhões de cópias, chegou ao primeiro lugar da parada, e bateu o recorde de venda na estreia de uma cantora. Foi puxado pela balada "The Greatest Love of All.
Em 1992, estrelou e cantou as músicas do filme "O Guarda Costas", sucesso mundial com Kevin Costner. A trilha trazia seu maior sucesso, "I Will Always Love You".
No mesmo ano, casou-se com o rapper Bobby Brown e entrou num relação que frequentou as manchetes, com direito a brigas e drogas. Ela deixou a filha, Bobbi Kristina, que morreu por uma combinação de drogas e afogamento, em 2015.

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