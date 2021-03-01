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Brasileira Giovanna Grigio será protagonista de remake de 'Rebelde' na Netflix

Atriz de 'As Five' é anunciada no elenco da nova produção, que será exibida em 2022

Publicado em 01 de Março de 2021 às 13:58

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 mar 2021 às 13:58
Giovanna Grigio em
Giovanna Grigio em "Malhação: Viva a Diferença" - Mauricio Fidalgo/Globo Crédito: Mauricio Fidalgo/Globo
A Netflix confirmou nesta segunda (1º) que começou a produção do remake de "Rebelde", na Cidade do México. A novela mexicana, desenvolvida pela Televisa e exibida entre 2004 e 2006, fez grande sucesso também no Brasil (era transmitida pelo SBT).
"Não, você não está sonhando. A nova geração RBD chega em 2022", anunciou a plataforma em suas redes sociais. A Netflix também confirmou a atriz brasileira Giovanna Grigio, a Samantha de "Malhação: Viva a Diferença" e "As Five", será uma das protagonistas da nova produção.
Os outros nomes confirmados são Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jeronimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene e Alejandro Puente.

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