Brasileira Giovanna Grigio será protagonista de remake de 'Rebelde' na Netflix

Giovanna Grigio em "Malhação: Viva a Diferença" - Mauricio Fidalgo/Globo Crédito: Mauricio Fidalgo/Globo

A Netflix confirmou nesta segunda (1º) que começou a produção do remake de "Rebelde", na Cidade do México. A novela mexicana, desenvolvida pela Televisa e exibida entre 2004 e 2006, fez grande sucesso também no Brasil (era transmitida pelo SBT).

"Não, você não está sonhando. A nova geração RBD chega em 2022", anunciou a plataforma em suas redes sociais. A Netflix também confirmou a atriz brasileira Giovanna Grigio, a Samantha de "Malhação: Viva a Diferença" e "As Five", será uma das protagonistas da nova produção.