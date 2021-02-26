Quarta temporada de 'The Handmaid's Tale' ganha novo trailer e data de estreia

A quarta temporada da série "The Handmaid's Tale" (2017), ou "O Conto de Aia", irá estrear nos Estados Unidos dia 28 de abril e, nesta quinta-feira (25), o trailer da sequência da trama foi divulgado pela Hulu. O vídeo mostra June, interpretada por Elisabeth Moss, saindo em uma missão contra o regime fascista.
O trailer tem cenas tensas, muita ação e suspense. O clipe conta com a música "You Should See Me in a Crown" (2019), de Billie Eilish, ao fundo, e mostra que as lutas das mulheres da trama estão cada vez mais intensas, já que elas perderam todos os seus direitos e foram condenadas à escravidão sexual.
Além de Moss, o elenco principal traz nomes como Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Alexis Bledel, Ann Dowd, Max Minghella, Madeline Brewer, O-T Fagbenle, Amanda Brugel, Bradley Whitford e Sam Jaeger. Mckenna Grace, atriz mirim que esteve em "A Maldição da Residência Hill" (2018) será uma das novidades da temporada.
A produção da nova temporada foi interrompida em março do ano passado devido à pandemia do coronavírus. As gravações foram retomadas em setembro, o que adiou a estreia para 2021. Antes mesmo do lançamento desta sequência, a Hulu já confirmou uma quinta temporada.
"The Handmaid's Tale" conta a história de June Osborne, uma editora que não conseguiu fugir do regime de Gilead, governo teocrático e fundamentalista que tomou conta dos Estados Unidos da Améria. Após ser raptada, ela se torna uma criada e escrava sexual, para procriar. A trama do livro original acabou na primeira temporada.
Porém, a Hulu assegurou os direitos do livro "Os Testamentos", que continua a história da obra original escrita por Margaret Atwood. Ainda não foi definido como a história será utilizada, mas há a possibilidade de serem inseridos na trama ou de uma nova série ser criada, para explorar diferentes pontos de vista. No Brasil, as três primeiras temporadas da série estão disponíveis no Globoplay, e também é exibida pelo canal Paramount Channel.