Quarta temporada de 'The Handmaid's Tale' ganha novo trailer e data de estreia

Cena da série The Handmaid's Tale Crédito: Divulgação

A quarta temporada da série "The Handmaid's Tale" (2017), ou "O Conto de Aia", irá estrear nos Estados Unidos dia 28 de abril e, nesta quinta-feira (25), o trailer da sequência da trama foi divulgado pela Hulu. O vídeo mostra June, interpretada por Elisabeth Moss, saindo em uma missão contra o regime fascista.

O trailer tem cenas tensas, muita ação e suspense. O clipe conta com a música "You Should See Me in a Crown" (2019), de Billie Eilish, ao fundo, e mostra que as lutas das mulheres da trama estão cada vez mais intensas, já que elas perderam todos os seus direitos e foram condenadas à escravidão sexual.

Além de Moss, o elenco principal traz nomes como Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Alexis Bledel, Ann Dowd, Max Minghella, Madeline Brewer, O-T Fagbenle, Amanda Brugel, Bradley Whitford e Sam Jaeger. Mckenna Grace, atriz mirim que esteve em "A Maldição da Residência Hill" (2018) será uma das novidades da temporada.

A produção da nova temporada foi interrompida em março do ano passado devido à pandemia do coronavírus. As gravações foram retomadas em setembro, o que adiou a estreia para 2021. Antes mesmo do lançamento desta sequência, a Hulu já confirmou uma quinta temporada.

"The Handmaid's Tale" conta a história de June Osborne, uma editora que não conseguiu fugir do regime de Gilead, governo teocrático e fundamentalista que tomou conta dos Estados Unidos da Améria. Após ser raptada, ela se torna uma criada e escrava sexual, para procriar. A trama do livro original acabou na primeira temporada.