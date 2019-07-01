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SÉRIE

'The Handmaid's Tale': terceira temporada ganha data de estreia na TV

Série baseada em livro de Margaret Atwood já havia sido disponibilizada no streaming

Publicado em 

01 jul 2019 às 19:14

Publicado em 01 de Julho de 2019 às 19:14

Elisabeth Moss (E) como Offred e Alexis Bledel como Ofglen em 'O Conto da Aia' Crédito: George Kraychyk/Hulu
A terceira temporada da série The Handmaid's Tale (O Conto da Aia) ganhou data de estreia na TV paga: o primeiro episódio vai ao ar no 18 de agosto, às 20 horas. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 1, pelo canal Paramount Channel, que detém os direitos de transmissão da série na TV.
> 'The Handmaid's Tale' divulga trailer da 3º temporada
Baseada no livro homônimo de Margaret Atwood, a série se passa na fictícia Gilead, um país totalitário controlado pela religião. Nele, mulheres são divididas em castas e obrigadas a engravidar e prestar serviços em casas de homens poderosos. Offred/June (Elisabeth Moss) é a protagonista da história.
> Teaser da 3ª temporada de 'The Handmaid's Tale' traz discurso de Reagan
A série é conhecida por fazer retrato duro de um futuro distópico em que mulheres são constantemente estupradas, mutiladas e separadas de seus filhos. A terceira temporada chegou ao serviço de streaming Paramount+ no dia 15 de junho.

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