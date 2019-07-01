'The Handmaid's Tale': terceira temporada ganha data de estreia na TV

Elisabeth Moss (E) como Offred e Alexis Bledel como Ofglen em 'O Conto da Aia' Crédito: George Kraychyk/Hulu

A terceira temporada da série The Handmaid's Tale (O Conto da Aia) ganhou data de estreia na TV paga: o primeiro episódio vai ao ar no 18 de agosto, às 20 horas. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 1, pelo canal Paramount Channel, que detém os direitos de transmissão da série na TV.

Baseada no livro homônimo de Margaret Atwood, a série se passa na fictícia Gilead, um país totalitário controlado pela religião. Nele, mulheres são divididas em castas e obrigadas a engravidar e prestar serviços em casas de homens poderosos. Offred/June (Elisabeth Moss) é a protagonista da história.