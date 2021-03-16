Remake de 'Anos Incríveis' traz Elisha Williams como Kevin Arnold

Os atores Fred Savage, Danica McKellar e Josh Saviano do seriado original "Anos Incríveis" Crédito: Reprodução/Instagram

A ABC anunciou, nesta segunda-feira (15), que o ator Elisha "EJ" William, 12, será o protagonista Dean Willians, o novo Kevin Arnold, no remake da clássica série "Anos Incríveis", sucesso nos anos 1990. A informação foi confirmada pelo site Deadline.

Fred Savage, 43, diretor-executivo e que interpretou Kevin na série dramática original, deu as boas-vindas para o jovem ator em uma chamada de vídeo. Savage disse que a série significa muito para todos e que ele próprio esteve ligado ao programa durante 30 anos.

"Colocamos você nesse zoom para dizer que seja bem-vindo à família e que essa é a sua vez de ser a estrela do ano", diz Savage. Emocionado, o jovem ator coloca as mãos no rosto e fala: "Meu Deus".

Nesta nova versão, a série "Anos Incríveis" terá uma família negra como protagonista. Assim como a versão original, o reboot também vai se passar nos anos 1960, nos Estados Unidos.

"Anos Incríveis" foi ao ar entre 1988 e 1993, em seis temporadas, e mostrava uma transição da infância para a adolescência vivida pelos três personagens centrais. No Brasil, o programa foi transmitido pela TV Cultura e também conquistou muitos telespectadores. O roteiro da nova produção será escrito pelo comediante Saladin K. Patterson, responsável por "The Big Bang Theory" e "Frasier".

Os atores de "Anos Incríveis" se reencontraram em fevereiro de 2019. "Este grupo parece familiar para vocês?" dizia a legenda de uma foto postada na ocasião por Danica McKellar, 45, mais conhecida como Winnie Cooper.