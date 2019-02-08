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Atores de 'Anos Incríveis' se reúnem com suas famílias 26 anos depois

Kevin Arnold, Winnie Cooper e Paul Pfeiffer marcaram a infância de muita gente nos anos 1990

Publicado em 

08 fev 2019 às 15:04

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 15:04

08/02/2019 - Os atores Josh Saviano, Fred Savage e Danica McKellar na série 'Anos Incríveis' Crédito: Divulgação/ StarVista Entertainment/Time Life
Qual criança ou adolescente não torceu pelo amor de Kevin Arnold e Winnie Cooper na série "Anos Incríveis" na década de 1990? E o que dizer da bela amizade entre Kevin e Paul Pfeiffer?
O ambiente escolar e as sensações próprias dessa idade foram registradas na série que foi ao ar de 1988 a 1993. No Brasil, foi transmitida pela TV Cultura.
Nesta quinta-feira, 7, os três atores se reuniram para um almoço de família. O momento foi registrado pela atriz Danica McKellar.
"Foi muito divertido conversar e ver como as lindas famílias deles estão. E eu totalmente concordo com o Josh quando ele disse que somos como uma família. Nós crescemos juntos, no final das contas", disse.
Os seguidores de McKellar ficaram apaixonados pela imagem. "Boas recordações!" e "Obrigada por fazer parte da minha juventude" foram alguns dos comentários.
Dos três atores, dois seguem no mundo artístico 26 anos após o fim de "Anos Incríveis". Danica McKeller, a Winnie Cooper, trabalha com dublagem de desenhos como DC Super Hero Girls. Fred Savage, o Kevin Arnold, continua atuando em filmes e séries como "Modern Family" e, atualmente, está em "Amigos da Faculdade", pela Netflix.
Josh Saviano, o Paul Pfeiffer, foi o único que decidiu sair da carreira de ator e se tornar advogado. Em 1993, ele sumiu dos holofotes, gerando rumores de que seria o músico Marilyn Manson. O nome de batismo do roqueiro é Brian Hugh Warner.

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