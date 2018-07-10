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Danica McKellar relembra momentos de 'Anos Incríveis'

A atriz, que ficou marcada pelo papel de Winnie Cooper, ainda revelou que era apaixonada por Michael J. Fox na adolescência

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 20:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 20:08
Danica McKellar relembrou alguns dos melhores momentos que viveu na série 'Anos Incríveis' no Twitter do TODAY Show Crédito: Instagram / @danicamckellar
Eternizada por interpretar Winnie Cooper na série Anos Incríveis, a atriz Danica McKellar fez um vídeo para o Twitter do programa americano TODAY Show relembrando os melhores momentos que viveu durante a produção.
A série fez sucesso entre os anos de 1988 e 1993 e teve seis temporadas contando os dilemas sociais das décadas de 1960 e 1970, pelos olhos do adolescente Kevin Arnold, interpretado pelo ator Fred Savage. Winnie era a namorada de Kevin e os dois viveram um longo relacionamento na série, cheio de idas e vindas.
No vídeo, Danica lembra do bom relacionamento que tinha com os atores. "Eles eram como meus irmãos. Foram bons tempos", disse. Ela também contou que era apaixonada pelo ator Michael J. Fox e relembrou um encontro rápido que teve com o ator. "Aquilo fez o nosso ano", contou.
Danica McKellar também é formada em matemática e hoje escreve livros sobre o tema Crédito: Instagram / @danicamckellar
Seu momento favorito na série foi quando Winnie se saiu melhor que Kevin nos exames finais de matemática. "A série se passava na década de 1960 e naquela época não era socialmente aceito para meninas serem melhores que os meninos em matemática. Winnie foi à frente de seu tempo", afirmou.
A história acabou sendo um presságio para Danica, que é formada em Matemática e hoje também escreve livros sobre o tema, como Do Not Open this Math Book, Bathtime Mathtime e Goodnight Numbers.

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