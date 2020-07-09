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Televisão

Série 'Anos Incríveis' vai ganhar nova versão com família negra

O reboot da série deve ir ao ar no canal ABC, a partir de 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2020 às 16:39

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 16:39

Anos Incríveis: a série original foi ao ar entre 1988 e 1993
Anos Incríveis: a série original foi ao ar entre 1988 e 1993 Crédito: Divulgação
Sucesso nos anos 1990, a série "Anos Incríveis" vai ganhar uma nova versão. Só que desta vez, com uma família negra como protagonista. Segundo o site Hollywood Reporter, a produção deve ir ao ar no canal ABC, a partir de 2021.
O ator Fred Savage, 43, que interpretava o protagonista Kevin Arnold, será diretor e produtor executivo da série. Assim como a versão original, o reboot também vai se passar nos anos 1960, nos Estados Unidos.

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"Anos Incríveis" foi ao ar entre 1988 e 1993, em seis temporadas, e mostrava a transição da infância para a adolescência vivida pelos três personagens centrais. No Brasil, o programa foi transmitido pela TV Cultura e também conquistou muitos telespectadores. O roteiro da nova produção será escrito pelo comediante Saladin K. Patterson, responsável por "The Big Bang Theory" e "Frasier".
Em fevereiro de 2019, os atores de "Anos Incríveis" se reencontraram. "Este grupo parece familiar para vocês?" dizia a legenda de uma foto postada na ocasião por Danica McKellar, 45, mais conhecida como Winnie Cooper.
Ladeada por Fred Savage e Josh Saviano, 44, a atriz afirmou que eles são "como uma família"."Afinal, nós realmente crescemos juntos, não é mesmo?", escreveu McKellar.seri

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