Série 'Anos Incríveis' vai ganhar nova versão com família negra

Anos Incríveis: a série original foi ao ar entre 1988 e 1993 Crédito: Divulgação

Sucesso nos anos 1990, a série "Anos Incríveis" vai ganhar uma nova versão. Só que desta vez, com uma família negra como protagonista. Segundo o site Hollywood Reporter, a produção deve ir ao ar no canal ABC, a partir de 2021.

O ator Fred Savage, 43, que interpretava o protagonista Kevin Arnold, será diretor e produtor executivo da série. Assim como a versão original, o reboot também vai se passar nos anos 1960, nos Estados Unidos.

"Anos Incríveis" foi ao ar entre 1988 e 1993, em seis temporadas, e mostrava a transição da infância para a adolescência vivida pelos três personagens centrais. No Brasil, o programa foi transmitido pela TV Cultura e também conquistou muitos telespectadores. O roteiro da nova produção será escrito pelo comediante Saladin K. Patterson, responsável por "The Big Bang Theory" e "Frasier".

Em fevereiro de 2019, os atores de "Anos Incríveis" se reencontraram. "Este grupo parece familiar para vocês?" dizia a legenda de uma foto postada na ocasião por Danica McKellar, 45, mais conhecida como Winnie Cooper.