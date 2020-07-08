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Streaming

Pharrell Williams anuncia que está produzindo docu-série gospel com o tio para a Netflix

'Voices of Fire' deve estrear na plataforma ainda neste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 10:47

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 10:47

O rapper e produtor Pharrell Williams
O rapper e produtor Pharrell Williams Crédito: Instagram/@pharrell
O cantor Pharrell Williams, 47, anunciou que está produzindo uma docu-série para a Netflix sobre a busca por novos talentos da música gospel em sua cidade natal, Hampton Roads, no estado americano de Virgínia.
Segundo a CNN, o programa se chamará "Voices of Fire" ("Vozes de Fogo") e seguirá o tio do rapper, o bispo Ezekiel Williams, em sua busca por corais religiosos. O cantor anunciou o novo projeto, no domingo (5), durante o Festival Essence.

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Em comunicado, ainda de acordo com a CNN, a Netflix afirmou que o tio de Pharrell é um respeitado gênio musical na área, e que "junto de sua equipe de líderes evangélicos influentes vai se aventurar por Hampton Roads para encontrar talentos novos".
O comunicado aponta que poderão participar pessoas de todas as idades, etnias e origens. O programa deverá estrear ainda neste ano.
Pharrell comprou recentemente uma mansão de US$ 30 milhões (pouco mais de R$ 150 milhões) em Miami, tendo feito a mudança rapidamente para poder passar o período de quarentena no local. Ele chegou inclusive a ser criticado por fãs ao ostentar uma vida luxuosa na pandemia.
Pharrel Williams é lembrado, entre outros trabalhos, pela música "Happy" e "Feel", parceria com Calvin Harris, Katy Perry e Big Sean.

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