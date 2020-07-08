Pharrell Williams anuncia que está produzindo docu-série gospel com o tio para a Netflix

O rapper e produtor Pharrell Williams Crédito: Instagram/@pharrell

O cantor Pharrell Williams, 47, anunciou que está produzindo uma docu-série para a Netflix sobre a busca por novos talentos da música gospel em sua cidade natal, Hampton Roads, no estado americano de Virgínia.

Segundo a CNN, o programa se chamará "Voices of Fire" ("Vozes de Fogo") e seguirá o tio do rapper, o bispo Ezekiel Williams, em sua busca por corais religiosos. O cantor anunciou o novo projeto, no domingo (5), durante o Festival Essence.

Em comunicado, ainda de acordo com a CNN, a Netflix afirmou que o tio de Pharrell é um respeitado gênio musical na área, e que "junto de sua equipe de líderes evangélicos influentes vai se aventurar por Hampton Roads para encontrar talentos novos".

O comunicado aponta que poderão participar pessoas de todas as idades, etnias e origens. O programa deverá estrear ainda neste ano.

Happy Sunday! Excited to announce Voices of Fire, a new docuseries that follows @Pharrell's hometown community as it builds one of the worlds most inspiring and diverse gospel choirs. Only on Netflix later this year! pic.twitter.com/YvPGuTTpd4 — Strong Black Lead (@strongblacklead) July 5, 2020

Pharrell comprou recentemente uma mansão de US$ 30 milhões (pouco mais de R$ 150 milhões) em Miami, tendo feito a mudança rapidamente para poder passar o período de quarentena no local. Ele chegou inclusive a ser criticado por fãs ao ostentar uma vida luxuosa na pandemia.