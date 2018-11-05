Pharrell Williams 'presenteia' Anitta com música para novo álbum da cantora

A cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

Na onda de parcerias internacionais, Anitta revelou, em entrevista ao jornalista e blogueiro Hugo Gloss, que lançará seu EP "Solo" na sexta-feira, dia 9. O anúncio aconteceu no pink carpet do MTV Europe Music Awards ocorrido neste domingo, 4, onde Anitta foi premiada com o título de melhor artista brasileira. Ela disputava ao lado de Alok, Nego do Borel e Pablo Vittar.

A obra contempla três canções: "Veneno", em espanhol, uma em português e outra em inglês do rapper Pharrell Williams. De acordo com Anitta, essa terceira canção foi um presente do músico americano.