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MÚSICA

Pharrell Williams 'presenteia' Anitta com música para novo álbum da cantora

Os dois têm se aproximado desde o começo do ano, após encontro num estúdio em Las Vegas, nos Estados Unidos

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 17:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 17:23
A cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
Na onda de parcerias internacionais, Anitta revelou, em entrevista ao jornalista e blogueiro Hugo Gloss, que lançará seu EP "Solo" na sexta-feira, dia 9. O anúncio aconteceu no pink carpet do MTV Europe Music Awards ocorrido neste domingo, 4, onde Anitta foi premiada com o título de melhor artista brasileira. Ela disputava ao lado de Alok, Nego do Borel e Pablo Vittar.
A obra contempla três canções: "Veneno", em espanhol, uma em português e outra em inglês do rapper Pharrell Williams. De acordo com Anitta, essa terceira canção foi um presente do músico americano.
Entretanto, o agrado de Williams à cantora tem um histórico. Em maio deste ano, os dois se encontraram num estúdio de Las Vegas, nos Estados Unidos, e, três meses depois, firmaram parceria para futuras produções.

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