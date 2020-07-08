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Animação

Curta vencedor do Oscar, 'Hair Love' terá série com 12 episódios

Produção abordará vida dos personagens com mais profundidade em serviço de streaming

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 10:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 10:15
Cena do curta 'Hair Love', vencedor do Oscar de melhor curta de animação, em 2020
Cena do curta 'Hair Love', vencedor do Oscar de melhor curta de animação, em 2020 Crédito: Sony Pictures Animation / Reprodução
O serviço de streaming HBO Max anunciou que irá produzir a série Young Love, que terá 12 episódios e mostrará os personagens do curta-metragem Hair Love. Lançada em 2019, a produção foi a ganhadora do Oscar de melhor curta de animação na premiação, realizada em fevereiro de 2020.
Hair Love é inspirado em um livro do escritor Matthew Cherry, que também dirigiu o filme, com o mesmo nome. Ele mostra um pai, Stephen, tendo que aprender a arrumar o cabelo da filha pequena, Zuri, pela primeira vez, devido à ausência de sua mulher, Angela.
O curta originalmente foi lançado como um projeto no site de arrecadação de fundos Kickstarter em 2017, e obteve mais de 300 mil dólares em contribuições até a Sony Pictures Animation entrar no processo de produção do filme, lançado em dezembro de 2019.
"Eu estou muito animado para continuar a conta a história de Stephen, Angela e Zuri e explorar mais as dinâmicas de uma jovem família negra e millennial", contou Cherry em uma série de publicações em sua conta no Twitter.
O escritor também deu mais detalhes sobre a trama da Young Love, que será uma animação em 2D e deverá abordar diversos elementos que a família tem que equilibrar no dia a dia, como carreiras, paternidade, casamento e também dinâmicas multigeracionais e problemas sociais, tudo isso enquanto "tentam ter uma vida melhor".

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