Curta vencedor do Oscar, 'Hair Love' terá série com 12 episódios

Cena do curta 'Hair Love', vencedor do Oscar de melhor curta de animação, em 2020 Crédito: Sony Pictures Animation / Reprodução

O serviço de streaming HBO Max anunciou que irá produzir a série Young Love, que terá 12 episódios e mostrará os personagens do curta-metragem Hair Love. Lançada em 2019, a produção foi a ganhadora do Oscar de melhor curta de animação na premiação, realizada em fevereiro de 2020.

Hair Love é inspirado em um livro do escritor Matthew Cherry, que também dirigiu o filme, com o mesmo nome. Ele mostra um pai, Stephen, tendo que aprender a arrumar o cabelo da filha pequena, Zuri, pela primeira vez, devido à ausência de sua mulher, Angela.

O curta originalmente foi lançado como um projeto no site de arrecadação de fundos Kickstarter em 2017, e obteve mais de 300 mil dólares em contribuições até a Sony Pictures Animation entrar no processo de produção do filme, lançado em dezembro de 2019.

"Eu estou muito animado para continuar a conta a história de Stephen, Angela e Zuri e explorar mais as dinâmicas de uma jovem família negra e millennial", contou Cherry em uma série de publicações em sua conta no Twitter.

Dear Black voice over actors...#YoungLove, a new animated series which is based on the characters from our Oscar-winning animated short film #HairLove, is now open for business at @hbomax https://t.co/cGPsJhUiuY — Matthew A. Cherry (@MatthewACherry) July 7, 2020