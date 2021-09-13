Veja o trailer de "Gavião Arqueiro, nova série do Disney+

O Disney+ e a Marvel Studios divulgaram o trailer oficial e o teaser pôster de “Gavião Arqueiro”, nova série da plataforma que dá sequência ao MCU. A estreia é prometida para 24 de novembro na plataforma de streaming.

Ambientada na cidade de Nova York pós-blip, a série traz o ex-vingador Clint Barton numa missão aparentemente simples: voltar para sua família no Natal. Será possível?

Para isso, ele vai contar com a ajuda de Kate Bishop, uma arqueira de 22 anos que sonha em se tornar uma super-heroína. Os dois são forçados a trabalhar juntos quando uma presença do passado de Barton ameaça descarrilar muito mais do que o espírito festivo.

Estrelado por Jeremy Renner como Clint Barton/Gavião Arqueiro e Hailee Steinfeld como Kate Bishop, “Gavião Arqueiro” também apresenta Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d'Arcy James e a recém-chegada Alaqua Cox como Maya Lopez. A direção é de Rhys Thomas e a dupla Bert e Bertie.