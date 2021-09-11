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Polêmica

Marvel rompe com ilustrador brasileiro após obra sua pró-Bolsonaro ressurgir

Ilustração de 2017 mostra cavaleiro com armadura reluzente esmagando figuras políticas como Lula e Dilma
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 set 2021 às 10:17

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 10:17

Desenho que o quadrinista brasileiro Joe Bennett publicou nas suas redes sociais em 2017 retratando um cavaleiro que esmaga seus inimigos. Ele chama o cavaleiro de 'meu capitão', o que poderia indicar uma referência a Bolsonaro
Desenho que o quadrinista brasileiro Joe Bennett publicou nas suas redes sociais em 2017 retratando um cavaleiro que esmaga seus inimigos. Ele chama o cavaleiro de 'meu capitão', o que poderia indicar uma referência a Bolsonaro Crédito: Reprodução
A Marvel Comics anunciou que não trabalhará mais com o quadrinista Joe Bennett, conhecido por suas ilustrações nas HQs do "O Imortal Hulk". A informação foi confirmada ao portal Newsarama, especializado em quadrinhos, por um porta-voz da empresa.
Joe Bennett é o pseudônimo do desenhista brasileiro Benedito José Nascimento, que trabalha para a editora desde 1994.
Embora a Marvel não tenha informado o motivo do desligamento, a decisão foi anunciada logo após um parceiro de Bennett em "O Imortal Hulk", o roteirista Al Ewing, ter afirmado no Twitter que não trabalharia mais com ele.
O motivo da ruptura, segundo Ewing, foi uma imagem desenhada por Bennett em 2017 que voltou a circular agora. A ilustração retrata um cavaleiro armado que ergue a sua espada dourada para degolar figuras políticas como Lula, Dilma e Michel Temer, o último caracterizado como Drácula.
A imagem foi publicada com a legenda "Força meu capitão! O Brasil precisa de ti!", dando a entender que o tal cavaleiro seria Bolsonaro, segundo o quadrinista.
No fio, Ewing critica o fato de que as figuras destruídas pelo cavaleiro são retratadas como vermes que estão sendo exterminados. "Assumo que estes são inimigos políticos, de alguma forma [...] Mesmo que esse não seja mais o caso, o fato de que isso foi desenhado, assinado e exibido tão orgulhosamente por Joe fala muito."
No fio, Ewing ainda fez referência às ilustrações da 43ª edição de "O Imortal Hulk" acusadas de antissemitismo. Referindo-se ao episódio, ele afirmou: "Esta não foi a primeira vez que tive ciência de um problema com o Joe. Tenho falado disso nos bastidores, mas isso não conforta as pessoas que são as vítimas dessa propaganda brutal."

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