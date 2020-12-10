Confira os filmes em cartaz nos cinemas do ES de 10 a 16 de dezembro

PRÉ-ESTREIA
- MULHER MARAVILHA 1984
- 2h 31min / Ação, Aventura, Fantasia
- Direção: Patty Jenkins / Elenco: Gal Gadot, Chris Pine e Kristen Wiig
- Sinopse: Durante o período de ouro dos anos 1980, Diana Prince (Gal Gadot) tem algumas surpresas pela frente. Além de conhecer a Dra. Barbara Minerva (Kristen Wiig), uma antropóloga que esconde ser a poderosa e malvada Mulher-Leopardo, Diana entrará em contato ainda com o inescrupuloso Max Lord (Pedro Pascal), um homem capaz de tudo para atingir seus objetivos. Sem saber o que o futuro lhe reserva, a heroína Mulher-Maravilha está prestes a enfrentar seus piores inimigos, com direito a um surpreendente reencontro com seu amor Steve Trevor (Chris Pine). Da premiada diretora dos sucessos Mulher-Maravilha (2017) e Monster: Desejo Assassino (2003).
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 1 (dub): 14h40; 18h10; 21h40. Sala 2: 15h45 (dub); 19h10. Sala 4: 20h40 (dub). Sala 7 (dub): 16h40; 20h10. Sala 8 (dub): 14h10; 17h40; 21h10. (Sessões somente na quarta-feira)
- Cinemark Shopping Vitória, sala 1 (dub): 17h10; 20h40. Sala 2: 17h40 (dub); 21h10. Sala 3: 12h20; 15h40; 19h10. Sala 6: 15h40; 19h10. Sala 7 (dub): 16h40; 20h10. Sala 8: 12h40; 16h10; 19h40. (Sessões somente na quarta-feira)
- Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 16h30 (dub); 19h30. Sala 3: 18h; 21h. Sala 4: 20h. Sala 7: 17h30; 20h30 (somente na quarta)
- Cinesercla Monteserrat, sala 1 (dub): 14h45; 17h45; 20h45. Sala 2 (dub): 14h30; 17h30; 20h30. Sala 4 (dub): 17h10; 20h10. (somente na quarta)
- Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 14h45; 17h45; 20h45. Sala 2 (dub): 20h10. Sala 3 (dub): 14h30; 17h30; 20h30 (somente na quarta)
- Cine Araújo Multiplex Mestre Álvaro, sala 3 (dub): 11h; 14h; 17h; 20h (somente na quarta)
- Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 21h (somente na quarta)
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 3 (dub): 10h30; 14h; 17h; 20h. Sala 4: 16h (dub); 19h; 22h (dub). Sala 5 (dub): 15h; 18h; 21h (somente na quarta)
- Cinemagic Norte Sul, sala 1: 13h (dub); 16h (dub); 19h; 21h50 (dub). Sala 2: 14h (dub); 17h; 20h (dub). Sala 3: 15h; 18h (dub); 21h (somente na quarta)
ESTREIA
- FREAKY: NO CORPO DE UM ASSASSINO
- 1h 42min / Suspense, Terror, Comédia
- Direção: Christopher Landon / Elenco: Vince Vaughn, Kathryn Newton, Celeste OConnor
- Sinopes: Após um ataque, Millie descobre que ela e o maníaco trocaram de corpos e ela tem apenas um dia para recuperá-lo. O único problema é que agora ela parece fisicamente com o assassino que é alvo de uma caçada em toda a cidade enquanto ele se parece com uma adolescente de 17 anos, prestes a ir à um baile de formatura.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 2 (dub): 17h; 19h50 (de quinta a terça). Sala 7 (dub): 14h (somente quarta)
- Cinemark Shopping Vitória, sala 2: 16h20; 20h (de quinta a terça). Sala 7: 14h (somente quarta-feira)
- Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub): 16h; 18h20; 20h40
- Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub): 16h30; 18h30; 20h30 (de quinta a terça). Sala 5: 18h10; 20h20 (somente quarta)
- Cine Araújo Multiplex Mestre Álvaro, sala 5 (dub): 16h; 18h15; 20h30 (de quinta a terça)
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 6 (dub): 16h10; 18h25; 20h40 (todos os dias)
- Cinemagic Norte Sul, sala 4 (de quinta a terça): 16h50 (dub); 19h10 (dub); 21h30. Sala 4 (somente na quarta): 19h; 21h20
- O CÉU DA MEIA-NOITE
- 1h 58min / Drama, Ficção científica
- Direção: George Clooney / Elenco: George Clooney, Felicity Jones, David Oyelowo
- Sinopse: O Céu da Meia-Noite acompanha Augustine (George Clooney), um solitário cientista no Ártico que tenta impedir que Sully (Felicity Jones) e seus colegas astronautas voltem para casa em meio a uma misteriosa catástrofe mundial.
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 20h (de terça a quinta). Sala 4: 17h50 (somente quarta)
- QUARTO 212
- 1h 27min / Comédia, Drama
- Direção: Christophe Honoré / Elenco: Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay, Vincent Lacoste
- Sinopse: Em Quarto 212, Richard (Vincent Lacoste) e Catherine (Chiara Mastroianni) eram um casal apaixonado que se casou aos 20 anos de idade. Quando, anos mais tarde, Catherine arruma um amante, Richard entra em desespero. Ela foge para um hotel em frente a sua casa, no quarto 212, e passa a observar de lá o que não conseguia enxergar em seu casamento.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 1: 18h30 (de sexta a quarta)
- ALICE GUY-BLACHE
- 1h 42min / Documentário
- Direção: Pamela B. Green / Elenco: Evan Rachel Wood, Andy Samberg, Geena Davis
- Sinopse: Documentário conta a história da primeira mulher diretora, produtora, roteirista e diretora de estúdio da história de Hollywood. Alice Guy fez seu primeiro filme aos 23 anos em 1896 e seguiu a carreira, chegando a participar da produção de mais de 1.000 filmes.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 1: 16h30 (de sexta a quarta)
EM CARTAZ
- 10 HORAS PARA O NATAL
- 90 min. / Família, Comédia
- Direção: Cris D'Amato / Elenco: Luis Lobianco, Giulia Benite, Pedro Miranda (II)
- Sinopse: Cansados de passar noites de Natal sem graça depois que seus pais se separaram, Julia (Giulia Benite), Miguel (Pedro Miranda) e Bia (Lorena Queiroz) bolam um plano para reunir novamente Marcos Henrique (Luis Lobianco) e Sônia (Karina Ramil) e, assim, relembrar os velhos tempos em que esperavam o Papai Noel como uma família. Mas, se quiserem colocar sua ideia em prática, os irmãos terão que correr contra o tempo, pois faltam apenas 10 horas para o Natal.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 4: 15h; 17h30 (de quinta a terça). Sala 4: 15h30; 18h10 (somente quarta)
- Cinemark Shopping Vitória, sala 1: 15h; 17h30 (de quinta a terça). Sala 1: 12h10; 14h40 (somente quarta)
- Cine Araújo Multiplex Mestre Álvaro, sala 2: 16h. Sala 3: 17h (de terça a quinta)
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1: 15h10; 19h40 (todos os dias)
- Cinemagic Norte Sul, sala 3: 16h30; 18h30; 20h30 (de terça a quinta). Sala 4: 15h; 17h (somente na quarta)
- AMIZADE MALDITA
- 83 min, Suspense, Terror
- Direção: Brandon Christensen / Elenco: Keegan Connor Tracy, Sean Rogerson, Jett Klyne
- Sinopse: Em "Amizade Maldita", Beth (Keegan Connor Tracy) e Kevin (Sean Rogerson) percebem que seu filho de oito anos tem passado grande tempo com um novo amigo imaginário, chamado Z. O que inicialmente parece normal para a idade, logo se transforma em algo sombrio, levando o casal a desconfiar que Z pode ser alguma coisa que não esteja apenas na cabeça do filho.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 4 (dub): 20h (de quinta a terça)
- Cinemark Shopping Vitória, sala 3: 20h (de quinta a terça)
- Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub): 20h10 (de quinta a terça)
- Cinsercla Montserrat, sala 5 (dub): 16h50; 20h50 (de quinta a terça)
- Cine Araújo Multiplex Mestre Álvaro, sala 3 (dub): 19h; 21h (de quinta a terça)
- Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 19h (todos os dias); 21h (quinta a terça)
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 5 (dub): 17h30; 20h05 (de quinta a terça)
- Cinemagic Norte Sul, sala 2: 19h20 (dub); 21h20 (de quinta a terça)
- CONVENÇÃO DAS BRUXAS
- 95 min / Fantasia, Comédia, Família
- Direção: Robert Zemeckis / Elenco: Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci
- Sinopse: O remake de "Convenção das Bruxas", clássico de fantasia dos anos 1990, acompanha um garoto de sete anos que se depara com uma conferência de bruxas em um hotel. Lá, ele acaba descobrindo que as bruxas pretendem transformar todas as crianças do mundo em ratos. Baseado no livro infantil homônimo de Roald Dahl.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 1 (dub): 15h30; 18h10 (de quinta a terça)
- Cinemark Shopping Vitória, sala 8 (dub): 15h30; 18h20 (de quinta a terça)
- Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub): 17h40 (de quinta a terça)
- Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 16h20; 18h20; 20h20 (de quinta a terça). Sala 4 (dub): 15h10 (somente quarta)
- Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 16h20; 18h20; 20h20 (de quinta a terça)
- Cine Araújo Multiplex Mestre Álvaro, sala 2: 18h (de quinta a terça)
- Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 17h (todos os dias)
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 4 (dub): 15h20; 17h40 de quinta a terça)
- Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub): 17h (de quinta a terça)
- DESTRUIÇÃO FINAL: O ÚLTIMO REFÚGIO
- 120 min / Ação, Drama
- Direção: Ric Roman Waugh / Elenco: Gerard Butler, Morena Baccarin, David Denman
- Sinopse: Uma família luta para sobreviver enquanto um cometa segue em direção à Terra. John Garrity (Gerard Butler), sua esposa Allison (Morena Baccarin) e seu jovem filho Nathan (Roger Dale Floyd) fazem uma perigosa jornada à procura de um local seguro para se estabelecerem. Nessa jornada, eles enfrentarão o pior da humanidade em um momento de crescimento do pânico, desbravando um cenário onde a lei não existe mais.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 7 (dub): 16h20; 19h40 (de quinta a terça)
- Cinemark Shopping Vitória, sala 7: 15h20; 19h50 (de quinta a terça)
- Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 17h50; 20h30 (de quinta a terça)
- Cinsercla Montserrat, sala 5 (dub): 18h35 (de quinta a terça)
- Cinsercla Linhares, sala 2 (dub): 16h15; 20h40 (de quinta a terça)
- Cine Araújo Multiplex Mestre Álvaro, sala 4 (dub): 20h30 (de quinta a terça)
- Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 21h (todos os dias)
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 19h30 (todos os dias). Sala 3: 17h30; 20h10 (de quinta a terça)
- Cinemagic Norte Sul, sala 1: 21h (de quinta a terça)
- INVASÃO ZUMBI 2: PENÍNSULA
- 116 min / Ação, Terrror
- Direção: Sang-Ho Yeon / Elenco: Dong-won Gang, Do-Yoon Kim, Jung-hyun Lee
- Sinopse: A península coreana ficou devastada após o surto de zumbis que atingiu os passageiros de um trem-bala com destino a Buscan há quatro anos. Com isso, um ex-soldado que conseguiu fugir do país, Jung-seok, tem a missão de retornar e acaba encontrando alguns sobreviventes.
- HORÁRIOS
- Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 18h30 (de quinta a terça)
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 4 (dub): 20h20
- M8 - QUANDO A MORTE SOCORRE A VIDA
- 74 min / Drama, Suspense
- Direção: Jeferson De / Elenco: Juan Paiva, Raphael Logam, Henri Pagnoncelli
- Sinopse: Em "M8 - Quando a Morte Socorre a Vida", Maurício (Juan Paiva) acabou de ingressar na renomada Universidade Federal de Medicina. Na sua primeira aula de anatomia ele conhece M8, o cadáver que servirá de estudo para ele e os amigos. Durante o semestre, o mistério da identidade do corpo só poderá ser solucionado depois que ele enfrentar suas próprias angústias.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 1: 20h10 (de quinta a terça)
- O 3º ANDAR- TERROR NA RUA MALASAÑA
- 105 min / Terror
- Direção: Albert Pintó / Elenco: Begoña Vargas, Iván Marcos, Beatriz Segura
- Sinopse: Inspirado em eventos reais ocorridos na década de 70, o filme retrata uma família que vai para a grande cidade de Malasaña viver um sonho e se depara com seus piores pesadelos em um apartamento dominado por uma força sobrenatural.
- HORÁRIOS
- Cine Araújo Multiplex Mestre Álvaro, sala 2 (dub): 20h15 (de quinta a terça)
- TENET
- 150 min / Ação, Ficção Científica
- Direção: Christopher Nolan / Elenco: John David Washington, Kenneth Branagh, Robert Pattinson
- Sinopse: Um agente da CIA conhecido como O Protagonista (John David Washington) é recrutado por uma organização misteriosa, chamada Tenet, para participar de uma missão de escala global. Eles precisam impedir que Andrei Sator (Kenneth Branagh), um renegado oligarca russo com meios de se comunicar com o futuro, inicie a Terceira Guerra Mundial. A organização está em posse de uma arma de fogo que consegue fazer o tempo correr ao contrário, acreditando que o objeto veio do futuro. Com essa habilidade em mãos, O Protagonista precisará usá-la como forma de se opor à ameaça que está por vir, impedindo que os planos de Sator se concretizem.
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 16h50 (de quinta a terça)
- TRANSTORNO EXPLOSIVO
- 118 min / Drama
- Direção: Nora Fingscheidt / Elenco: Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide
- Sinopse: Em "Transtorno Explosivo", com apenas nove anos de idade, Benni é uma criança-problema. Migrando de um lar adotivo para outro, ela assusta a todos os cuidadores com seus surtos de raiva e sua irreverência. A Sra. Bafané, do instituto de proteção à criança, tenta usar novos métodos para conseguir integrar a garota permanentemente em uma nova casa de adoção. Mas a rebeldia de Benni não vai cessar enquanto ela não realizar o desejo de estar de volta com a própria mãe, que a entregou porque tinha medo da filha.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 1: 20h30 (de sexta a quarta)
- TROLLS 2
- 94 min / Animação, Comédia, Musical
- Direção: Walt Dohrn / Elenco: Anna Kendrick, Justin Timberlake, Rachel Bloom
- Sinopse: Em "Trolls 2", a rainha Poppy (Anna Kendrick) e Branch (Justin Timberlake) fazem uma descoberta surpreendente: há outros mundos Troll além do seu, e suas diferenças criam grandes confrontos entre essas diversas tribos. Quando uma ameaça misteriosa coloca todos os Trolls do país em perigo, Poppy, Branch e seu grupo de amigos devem embarcar em uma jornada épica para criar harmonia entre os Trolls rivais e uní-los contra um mal maior.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 8 (dub): 15h10; 17h40; 20h10 (de quinta a terça)
- Cinemark Shopping Vitória, sala 7 (dub): 15h10; 17h40 (de quinta a terça)
- Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub): 15h50 (somente quarta). Sala 7: 17h30; 19h40 (de terça a quinta)
- Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub): 14h20; 16h10; 18h; 20h. Sala 5 (dub): 14h15; 16h10 (de quinta a terça)
- Cinsercla Linhares, sala 2 (dub): 14h15; 16h10 (somente quarta). Sala 3 (dub): 14h20; 16h10; 18h; 20h (de quinta a terça)
- Cine Jardins, sala 2 (dub): 15h50; 17h50 (de sexta a quarta)
- Cine Araújo Multiplex Mestre Álvaro, sala 4: 16h30; 18h30 (de quinta a terça)
- Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 17h; 19h (todos os dias)
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 15h15; 17h20 (todos os dias)
- Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub): 16h30; 19h (de quinta a terça). Sala 4 (dub): 13h (somente na quarta)