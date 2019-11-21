Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 21 a 27 de novembro

O filme A Vida Invisível, indicado brasileiro para disputar o Oscar, retrata toda uma geração de mulheres nascidas na primeira metade do século 20 Crédito: Divulgação/Bruno Machado

ESPECIAL

DE VOLTA PARA O FUTURO

(Back to the Future, EUA, 1985, 116 min). Ficção científica/ aventura. Direção: Robert Zemeckis. Com Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson.

Sinopse: Um jovem aciona acidentalmente uma máquina do tempo construída por um cientista em um Delorean, retornando aos anos 50. Lá conhece sua mãe, antes ainda do casamento com seu pai, que fica apaixonada por ele. Tal paixão põe em risco sua própria existência, pois alteraria todo o futuro, forçando-o a servir de cupido entre seus pais.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (somente terça): 20h.

20h. Cinemark Vitória, sala 8 (somente terça): 20h.

ESTREIA

A VIDA INVISÍVEL

(A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, Brasil, Alemanha, 2019, 139 min). Drama/ romance. Direção: Karim Aïnouz. Com Carol Duarte, Julia Stockler, Gregório Duvivier.

Sinopse: Rio de Janeiro, década de 1940. Eurídice é uma jovem talentosa, mas bastante introvertida. Guida é sua irmã mais velha, e o oposto de seu temperamento em relação ao convívio social. Ambas vivem em um rígido regime patriarcal, o que faz com que trilhem caminhos distintos: Guida decide fugir de casa com o namorado, enquanto Eurídice se esforça para se tornar uma musicista, ao mesmo tempo em que precisa lidar com as responsabilidades da vida adulta e um casamento sem amor com Antenor.

Cinemark Vitória, sala 7: 13h05, 16h10, 19h20, 22h20.

O REINO GELADO: A TERRA DOS ESPELHOS

(Snezhnaya koroleva. Zazerkale, Rússia, 2019, 86 min). Animação/ família. Direção: Aleksey Tsitsilin. Com Olga Zubkova.

Sinopse: O rei correu o risco de perder sua família devido as ações malignas da Rainha da Neve. Quando ele encontra uma forma de acabar com a magia do mundo, todas as criaturas com poderes mágicos são banidas para a "Terra dos Espelhos". Somente uma pessoa pode manter os seres mágicos no nosso mundo e impedir que eles fiquem presos.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub.): 13h20, 15h30, 17h40.

13h20, 15h30, 17h40. Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub.): 13h30, 15h20, 17h10.

MAIS QUE VENCEDORES

(Overcomer, EUA, 2019, 124 min). Drama. Direção: Alex Kendrick. Com Alex Kendrick, Ben Davies, Shari Rigby.

Sinopse: John Harrison é um treinador de time de basquete de ensino médio que tem seus sonhos arruinados quando a maior fábrica da cidade é fechada, fazendo com que centenas de famílias precisem se mudar. Relutante em mudar de esporte, ele se vê obrigado a treinar corredores, o que acaba o unindo com uma inusitada atleta para ganhar a maior corrida do ano.

Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub.): 16h20, 19h.

16h20, 19h. Cinemark Vitória, sala 1: 16h20,19h (dub.).

16h20,19h (dub.). Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 14h15, 19h15.

14h15, 19h15. Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 16h40, 19h.

16h40, 19h. Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 17h, 19h25.

MEDO PROFUNDO: O SEGUNDO ATAQUE

(47 Meters Down: Uncaged, Reino Unido, 2019, 88 min). Suspense. Direção: Johannes Roberts. Com Sophie Nélisse, Corinne Foxx, Brianne Tju.

Sinopse: Um grupo de cinco amigas aventureiras viaja até Recife, região nordeste do Brasil, para conhecer as ruínas de uma cidade subaquática, no litoral da cidade. No entanto, durante o passeio pelo fundo do mar, elas descobrem que não estão sozinhas e os verdadeiros "moradores" do local não estão muito satisfeitos com as visitas.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 14h55, 17h05, 19h15, 21h30.

14h55, 17h05, 19h15, 21h30. Cinemark Vitória, sala 2 (dub.): 19h15, 21h25. Sala 6: 19h50, 22h.

19h15, 21h25. 19h50, 22h. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 17h, 22h.

17h, 22h. Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 13h40, 15h30, 19h40.

MIDWAY - BATALHA EM ALTO MAR

(Midway, EUA, 2019, 139 min). Guerra. Direção: Roland Emmerich. Com Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody Harrelson.

Sinopse: O filme traz a perspectiva de soldados e aviadores (americanos e japoneses) que lutaram bravamente durante a Batalha de Midway, no Oceano Pacífico em junho de 1942. Através de mensagens codificadas, a Marinha Americana conseguiu identificar a localização e o horário dos ataques previstos pela Marinha Imperial Japonesa. Até hoje a disputa é considerada pelos historiadores como um dos pontos mais relevantes para o fim da Segunda Guerra Mundial.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.): 19:20, 22h15.

19:20, 22h15. Cinemagic Norte Sul, sala 2: 19h (dub.), 21h40.

19h (dub.), 21h40. Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 14h25, 16h, 20h50.

14h25, 16h, 20h50. Cine Unimed, sala 3: 18h15 (dub.), 20h45.

EM CARTAZ

INVASÃO AO SERVIÇO SECRETO

( Angel Has Fallen, EUA, 2019, 121 min). Ação. Direção: Ric Roman Waugh. Com Gerard Butler, Morgan Freeman, Lance Reddick.

Sinopse: Dedicado e sempre focado em seu trabalho, o agente do Serviço Secreto, Mike Banning vê sua vida mudar completamente da noite para o dia ao ser acusado de conspirar para o assassinato do presidente dos Estados Unidos. Quando percebe que todos estão atrás dele, Mike corre contra o tempo para descobrir o que realmente aconteceu enquanto foge de outros agentes.

Cinemark Vila Velha, sala 2 (dub.): 16h45, 19h30, 22h10.

16h45, 19h30, 22h10. Cinemark Vitória, sala 1: 21h50.

21h50. Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub.): 19h, 21h20.

19h, 21h20. Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 19h, 21h40.

19h, 21h40. Cinemagic Norte Sul, sala 4: 17h20 (dub.), 21h30.

17h20 (dub.), 21h30. Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 18h, 20h45.

18h, 20h45. Cine Unimed, sala 4 (dub.): 16h, 21h.

DORA E A CIDADE PERDIDA

(Dora and the Lost City of Gold, EUA, Austrália, 2019, 103 min). Aventura. Direção: James Bobin. Com Isabela Merced, Michael Peña, Eva Longoria.

Sinopse: As aventuras de Dora junto com o seu macaco Botas e a sua mochila falante. Os anos se passaram e novas responsabilidades surgiram na vida de Dora, agora ela frequenta a escola e mora na cidade junto com o seu primo Diego. No entanto, ela precisará embarcar em uma nova aventura para salvar seus pais e resolver o mistério de uma antiga civilização perdida.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 13h15, 15h45, 18h15.

13h15, 15h45, 18h15. Cinemark Vitória, sala 6 (dub.): 12h50, 15h10, 17h30.

12h50, 15h10, 17h30. Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 17h (somente sábado e domingo), 19h.

17h (somente sábado e domingo), 19h. Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 14h10 (somente sábado), 15 (exceto sábado), 17h30 (exceto sábado).

14h10 (somente sábado), 15 (exceto sábado), 17h30 (exceto sábado). Cine RItz Guarapari, sala 2 (dub.): 17h.

17h. Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 13h50, 15h50.

13h50, 15h50. Cinesercla Linhares, sala 3 (dub.): 14h15, 18h30.

14h15, 18h30. Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub.): 14h15, 18h30.

14h15, 18h30. Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 16h30, 18h40.

16h30, 18h40. Cine Jardins, sala 2 (dub): 14h50 (somente sábado e domingo)

DOWNTON ABBEY

(Downton Abbey, Reino Unido, 2019, 123 min). Drama. Direção: Michael Engler. Com Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Maggie Smith.

Sinopse: Adaptação da série de televisão Downton Abbey, que conta a história da trajetória da família Crawley, proprietária de um vasto território na Inglaterra rural no início do século XX.

Cine Jardins, sala 2: 16h45.

FORD VS FERRARI

(Ford v. Ferrari, EUA, 2019, 153 min). Drama. Direção: James Mangold. Com Matt Damon, Christian Bale, Caitriona Balfe.

Sinopse: Durante a década de 1960, a Ford resolve entrar no ramo das corridas automobilísticas de forma que a empresa ganhe o prestígio e o glamour da concorrente Ferrari, campeoníssima em várias corridas. Para tanto, contrata o ex-piloto Carroll Shelby para chefiar a empreitada. Por mais que tenha carta branca para montar sua equipe, incluindo o piloto e engenheiro Ken Miles, Shelby enfrenta problemas com a diretoria da Ford, especialmente pela mentalidade mais voltada para os negócios e a imagem da empresa do que propriamente em relação ao aspecto esportivo.

Cinemark Vila Velha, sala 1: 21h20.

21h20. Cinemark Vitória, sala 8 (exceto terça): 20h40.

20h40. Cinemagic Norte Sul, sala 3: 21h50.

OS PARÇAS 2

(Brasil, 2019). Comédia. Direção: Cris D'Amato. Com Tom Cavalcante, Whindersson Nunes, Tirullipa.

Sinopse: Após saber que China deixou a cadeia e está em busca de vingança, Romeu precisa conseguir dinheiro para deixar o país o quanto antes. Para tanto, Toin, Ray Van e Pilôra juntam forças para reformar uma colônia de férias, de forma a atrair jovens de todo tipo. Quando o empreendimento enfim começa a funcionar, eles logo passam a competir com uma colônia vizinha, bem mais requintada.

Cinemark Vila Velha, sala 8: 14h05, 16h20, 18h35, 20h50.

14h05, 16h20, 18h35, 20h50. Cinemark Vitória, sala 4: 14h10, 16h25, 18h40, 21h.

14h10, 16h25, 18h40, 21h. Cinépolis Moxuara, sala 2: 14h, 16h20, 18h45, 21h.

14h, 16h20, 18h45, 21h. Cinemagic Norte Sul, sala 3: 17h50, 19h50.

17h50, 19h50. Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 16h40, 18h40, 20h40.

16h40, 18h40, 20h40. Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 14h40, 16h40, 18h40, 20h40.

AS PANTERAS

(Charlie's Angels, EUA, 2019, 119 min). Ação. Direção: Elizabeth Banks. Com Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska.

Sinopse: Nova adaptação cinematográfica da série policial Charlie's Angels, sucesso na década de 1970. Sabina Wilson, Jane Kano e Elena Houghlin embarcam numa perigosa missão global, a fim de impedir que um novo programa de energia se torne uma ameaça para humanidade.

Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub.): 13h45, 21h45.

13h45, 21h45. Cinemark Vitória, sala 8 (exceto terça): 12h40, 15h20, 18h.

12h40, 15h20, 18h. Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 19h45 (exceto sábado), 22h15.

19h45 (exceto sábado), 22h15. Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 19h, 21h20.

19h, 21h20. Cinemagic Norte Sul, sala 1: 14h40 (dub.), 21h50.

14h40 (dub.), 21h50. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h10, 16h25, 18h40, 20h55.

14h10, 16h25, 18h40, 20h55. Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 14h10, 16h25, 18h40, 20h55.

14h10, 16h25, 18h40, 20h55. Cine Unimed, sala 1 (dub.): 17h30, 20h.

PARASITA

(Gisaengchung, Coréia Do Sul, 2019, 132 min). Suspense. Direção: Joon-ho Bong. Com Kang-Ho Song, Woo-sik Choi, Park So-Dam.

Sinopse: Toda a família de Ki-taek está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos.

Cine Jardins, sala 1: 16h40, 21h10.

PAPICHA

(França, Argélia, Bélgica, Qatar, 2019, 105 min). Drama. Direção: Mounia Meddour. Com Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda.

Sinopse: Em 1997, a Argélia é controlada por grupos terroristas com intenções de transformar o país em um arcaico Estado Islâmico. Nedjma, uma estudante universitária apaixonada pelo mundo da moda, deseja lutar contra a opressão que o governo exerce sobre mulheres tentando controlar seus corpos e presença em espaços públicos. Determinada em unir as mulheres de seu campus, ela organiza um desfile em protesto, que desafia as regras impostas pela sociedade argelina.

Cine Jardins, sala 2: 21h15.

DOUTOR SONO

(Doctor Sleep, EUA, 2019, 152 min). Suspense. Direção: Mike Flanagan. Com Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran.

Sinopse: Na infância, Danny Torrance conseguiu sobreviver a uma tentativa de homicídio por parte do pai, um escritor perturbado por espíritos malignos do Hotel Overlook. Danny cresceu e agora é um adulto traumatizado e alcoólatra. Sem residência fixa, ele se estabelece em uma pequena cidade, onde consegue um emprego no hospital local. Mas a paz de Danny está com os dias contados a partir de quando cria um vínculo telepático com Abra, uma menina com poderes tão fortes quanto aqueles que bloqueia dentro de si.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 13h40 (exceto quarta e quinta), 15h50 (somente quinta).

13h40 (exceto quarta e quinta), 15h50 (somente quinta). Cinemark Vila Velha, sala 3 (exceto sábado): 21h.

21h. Cinemark Vitória, sala 8: 21h (exceto sexta e sábado).

21h (exceto sexta e sábado). Cine Ritz Guarapari, sala 1: 21h10.

21h10. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 17h15.

17h15. Cinemagic Norte Sul, sala 2: 21h50.

21h50. Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 15h50.

15h50. Cine Ritz Guarapari, sala 1: 21h10.

BATE CORAÇÃO

(Brasil, 2019). Comédia. Direção: Glauber Filho. Com Aramis Trindade, André Bankoff, Heloísa Jorge.

Sinopse: Sandro é um homem conquistador e preconceituoso, acostumado a uma vida de luxo. Quando sofre um ataque cardíaco, precisa urgentemente de um coração novo, e recebe o transplante da travesti Isadora, recém-falecida devido a um acidente. Enquanto se recupera e tenta conquistar a médica que realizou a cirurgia, Sandro precisa repensar o seu preconceito.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (exceto sexta, sábado e domingo): 13h40, 15h50.

LINK PERDIDO

(Missing Link, EUA, Canadá, 2019, 95 min). Comédia. Direção: Chris Butler. Com Hugh Jackman, Zach Galifianakis, Zoe Saldana.

Sinopse: Sir Lionel Frost (Hugh Jackman) se considera o melhor investigador de mitos e monstros do mundo. O problema é que nenhum dos seus colegas o leva a sério. Sua última chance para ganhar seu respeito é provar a existência de um ancestral primitivo do homem, conhecido como o link perdido.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 14h.

EXTERMINADOR DO FUTURO: DESTINO SOMBRIO

(Terminator: Dark Fate, EUA, 2019, 129 min). Ação. Direção: Tim Miller. Com Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis.

Sinopse: Na sexta aventura da saga Exterminador do Futuro, Arnold Schwarzenegger interpreta novamente o papel icônico de T-800, enquanto Linda Hamilton encarna mais uma vez Sarah Connor.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub.): 20h (exceto terça).

20h (exceto terça). Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 21h.

21h. Cine Unimed, sala 2 (dub.): 21h.

21h. Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 20h50.

FAMÍLIA ADAMS

(The Addams Family, EUA, 2019, 87 min). Animação/família. Direção: Conrad Vernon, Greg Tiernan. Com Charlize Theron, Oscar Isaac, Chloë Grace Moretz.

Sinopse: Para ir de mal a pior, a Família Addams precisa se preparar para receber uma visita de parentes ainda mais arrepiantes. Mas a misteriosa mansão deles parece estar com os dias de maldade contados. O clã assustador mais querido dos cinemas está de volta nesta animação baseada nos quadrinhos de Charles Addams.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.): 12h50, 15h, 17h10.

12h50, 15h, 17h10. Cinemark Vitória, sala 2 (dub.): 13h (3D), 15h05, 17h10 (3D).

13h (3D), 15h05, 17h10 (3D). Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.) (somente sábado e domingo): 17h.

17h. Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 14h30, 16h45.

14h30, 16h45. Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 17h20.

17h20. Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h40.

14h40. Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 14h20, 16h10.

14h20, 16h10. Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 16h30.

16h30. Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 16h30, 18h30.

16h30, 18h30. Cine Jardins, sala 1 (somente sábado e domingo): 14h50.

MARIA DO CARITÓ

(Brasil, 2019, 94 min). Comédia. Direção: João Paulo Jabur. Com Lília Cabral, Gustavo Vaz, Juliana Carneiro da Cunha.

Sinopse: Às vésperas de completar 50 anos, Maria do Caritó vive em uma pequena cidade do Nordeste em meio a simpatias para que, enfim, consiga se casar. Prometida a São Djalminha assim que nasceu, devido a um parto difícil, ela nunca encontrou um companheiro de verdade. Entretanto, suas esperanças ressurgem com a chegada de um circo, já que uma cartomante lhe disse que seu pretendente seria um homem de fora.

Cinemark Vitória, sala 1: 14h05.

A ODISSEIA DOS TONTOS

(La Odisea de los Giles, Argentina, Espanha, 2019, 116 min). Comédia. Direção: Sebastián Borensztein. Com Ricardo Darín, Luis Brandoni, Chino Darín.

Sinopse: Em uma cidade distante na província de Buenos Aires, durante a crise econômica, um grupo de moradores decide reunir a quantia de dinheiro necessária para comprar alguns silos abandonados em uma propriedade agroindustrial. Mas, mesmo antes de poderem executar o projeto, um golpe faz com que eles atinjam o fundo do poço e reajam diante da injustiça.

Cine Jardins, sala 2: 19h05 (exceto terça)

MALÉVOLA: DONO DO MAL

(Maleficent: Mistress of Evil, EUA, 2019, 119 min). Fantasia. Direção: Joachim Rønning. Com Angelina Jolie, Elle Fanning, Harris Dickinson.

Sinopse: Cinco anos após Aurora despertar do sono profundo, a agora rainha dos Moors é pedida em casamento pelo príncipe Phillip. Ela aceita o pedido e, com isso, parte rumo ao reino de Ulstead ao lado de Malévola (Angelina Jolie), no intuito de conhecer seus futuros sogros, John (Robert Lindsay) e Ingrith. O jantar entre eles deveria ser de celebração entre os reinos, mas os interesses de Ingrith vêm à tona quando é criado um atrito com Malévola e os demais seres mágicos.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 13h05, 16h, 18h40 (3D).

13h05, 16h, 18h40 (3D). Cinemark Vitória, sala 5 (3D/dub.): 13h10, 15h50, 21h15.

13h10, 15h50, 21h15. Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 19h, 21h10.

19h, 21h10. Cinépolis Moxuara, sala 3 (3D/dub.): 15h15, 18h, 20h45.

15h15, 18h, 20h45. Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 19h10.

19h10. Cinesercla Linhares, sala 3 (3D/dub.): 16h15, 20h30.

16h15, 20h30. Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 16h15, 20h30.

16h15, 20h30. Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 18h30.

18h30. Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 17h30, 20h.

CORINGA

(Joker, EUA, Canadá, 2019, 122 min). Drama. Direção: Todd Phillips. Com Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz.

Sinopse: Arthur Fleck trabalha como palhaço para uma agência de talentos e, toda semana, precisa comparecer a uma agente social, devido aos seus conhecidos problemas mentais. Após ser demitido, Fleck reage mal à gozação de três homens em pleno metrô e os mata. Os assassinatos iniciam um movimento popular contra a elite de Gotham City, da qual Thomas Wayne é seu maior representante.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 20h40.

20h40. Cinemark Vitória, sala 3: 13h30, 16h15, 21h45.

13h30, 16h15, 21h45. Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub.): 21h30.

21h30. Cine Unimed, sala 3 (dub.): 18h30.

18h30. Cine Ritz Perim Center, sala 3 (dub.): 20h30.

ELA DISSE, ELE DISSE

(Brasil, 2019). Comédia. Direção: Cláudia Castro. Com Duda Matte, Marcus Bessa, Maisa Silva.

Sinopse: Rosa e Léo são adolescentes de 14 anos que acabaram de entrar em uma nova escola, onde precisam lidar com a difícil tarefa de fazer novos amigos. Enquanto Léo logo demonstra interesse em futebol, Rosa enfrenta problemas com Júlia (Maísa), a garota mais popular do colégio.

Cinemark Vila Velha, sala 6: 13h.

VAI QUE COLA 2: O COMEÇO

(Brasil, 2019). Comédia. Direção: César Rodrigues. Com Samantha Schmütz, Marcus Majella, Emiliano D'Ávila.

Sinopse: Muito antes de socializarem quase todos os dias na pensão da Dona Jô (Catarina Abdala), Jéssica, Ferdinando, Máicol sequer se conheciam. Mas Terezinha decide organizar uma grande feijoada no Morro do Cerol, todos eles se encontram pela primeira vez, da maneira mais inusitada possível.

Cinemark Vila Velha, sala 2: 14h30.

O REI LEÃO

(The Lion King, EUA, 2019, 118 min). Aventura. Direção: Jon Favreau. Com Donald Glover, Beyoncé Knowles-Carter, Billy Eichner.

Sinopse: Simba é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada por seu tio Scar faz com que Mufasa, o atual rei, morra ao tentar salvar o filhote. Consumido pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante, onde encontra amigos que o ensinam a mais uma vez ter prazer pela vida.