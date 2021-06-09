Cinema para a criançada: animação "Spirit- O Indomável" estreia no ES

Cena de Spirit - O Indomável" Crédito: Divulgação/DreamWorks

A animação “Spirit - O Indomável”, nova produção da DreamWorks, ganha as telonas brasileiras e do Espírito Santo nesta quinta-feira (10). O longa infantil é uma adaptação da série "Spirit Riding Free", da Netflix, inspirada pelo longa animado "Spirit: O Corcel Indomável" (2002), indicado ao Oscar. Desta vez, são garotas e não índios que acompanham os cavalos.

(Confira a grade de cinema completa - com filmes e horários - no fim da matéria) O filme conta com a direção de Elaine Bogan, responsável pela saga “Como Treinar Seu Dragão”. A obra pode ser uma opção para animar a criançada, estando com exibição em nove cinemas no Estado que estão aptos a abrir por conta do 58º Mapa de Risco contra a Covid-19

FUNCIONAMENTO DOS CINEMAS

Segundo a última atualização do mapa, divulgada na sexta-feira (4), mais cidades entraram no risco moderado, permitindo a abertura de mais salas no Espírito Santo. Vale ressaltar, que esses ambientes devem seguir sempre com segurança, sendo fiéis aos protocolos de saúde, que abrangem, por exemplo, o uso de máscaras, álcool 70º e o distanciamento social.

No total, 12 cinemas confirmaram a abertura a partir desta quinta-feira (10): Cinemagic Norte Sul; Cinemark Vitória; Cinépolis Moxuara; Cinesercla Montserrat; Cinesercla Linhares; Cine Via Sul; Multiplex Araújo; Ritz Guarapari; e Ritz Perim. Já Cine Gama Colatina e Ritz Aracruz matém seu funcionamento, completando mais de duas semanas abertos. E Ritz Piúma reabre na sexta-feira (11).

Cine Jardins continua com suas portas fechadas, agora com previsão de abertura para julho, ainda sem dia de reabertura definido, com a condição de os níveis de contaminação se manterem baixos. O cinema de Vitória está com um Enquanto isso,continua com suas portas fechadas, agora com previsão de abertura para julho, ainda sem dia de reabertura definido, com a condição de os níveis de contaminação se manterem baixos. O cinema de Vitória está com um novo site , aonde tem articulado informações sobre filmes, também um modo de estar ativo pelo tempo em que não abre as portas.

No norte do Estado, o município de São Mateus segue sem sua única sala de cinema aberta. O Cine São Mateus, de acordo com informações da equipe do local está em obras. Cine Conceição é outro que permanece fechado, mas com previsão de abertura para o final do mês, também de acordo com sua organização, embora sem dia definido para o retorno.

Cine Metrópolis, de Vitória, não retornou a redação sobre seu funcionamento até o momento do fechamento dessa matéria. Assim que recebermos novas informações, a matéria será atualizada. Vale lembrar que as salas de Vila Velha não podem estar abertas, devido ao risco alto em que o município se encontra.

PRÉ-ESTREIA

ESPIRAL – O LEGADO DE JOGOS MORTAIS

93 min/ Terror, Suspense



Direção: Darren Lynn Bousman/ Elenco: Chris Rock, Max Minghella, Marisol Nichols

Sinopse: Em "Espiral – O Legado de Jogos Mortais", o detetive Ezekiel "Zeke" Banks (Chris Rock) se une ao seu parceiro novato Willem (Max Minghella) para desvendar uma série de assassinatos terríveis que estão acontecendo na cidade. Durante as investigações, Zeke acaba se envolvendo no mórbido jogo do assassino.

HORÁRIOS:

Cinemark Shopping Vitória, sala 7: 20h10.

20h10. Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 14h40, 17h, 19h20, 21h20.

14h40, 17h, 19h20, 21h20. Multiplex Araújo, sala 2 (dub): 15h, 21h15.

15h, 21h15. Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub): 19h15, 21h10.

ESTREIA

QUEM VAI FICAR COM MÁRIO

105 min/ Comédia



Direção: Hsu Chien/ Elenco: Daniel Rocha, Felipe Abib, Letícia Lima

Sinopse: Quando Mário (Daniel Rocha) viaja para sua terra natal para visitar a familia, ele decide se assumir para o pai conservador e contar que mora com o namorado, Fernando (Felipe Abib). Porém, seu irmão mais velho, Vicente (Rômulo Arantes Neto), acaba estragando seus planos trazendo outras novidades para a ocasião. Para piorar a situação, o pai de Mário quer que ele assuma a liderança da cervejaria da família, onde acaba se envolvendo com Ana (Letícia Lima), a coach que seu irmão contratou para modernizar a empresa.

HORÁRIOS:

Cinemark Shopping Vitória, sala 8: 14h40, 17h20, 20h.

SPIRIT - O INDOMÁVEL

88 min/ Animação, Aventura, Família



Direção: Ennio Torresan Jr./ Elenco: Isabela Merced, Julianne Moore, Jake Gyllenhaal

Sinopse: Em "Spirit - O Indomável", acompanhamos a vida da pequena Lucky Prescott. Quando ela se muda para uma pequena cidade fronteiriça, junto com o seu pai, Lucky acaba fazendo amizade com um cavalo selvagem chamado Spirit. Com o objetivo de levá-lo até a sua família, ela embarca em altas aventuras.

HORÁRIOS:

Cinemark Shopping Vitória, sala 7 (dub): 15h20, 17h50.

15h20, 17h50. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 14h05, 16h.

14h05, 16h. Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 15h30, 17h15.

15h30, 17h15. Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 17h45. Sala 2: 15h45.

17h45. 15h45. Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 17h15, 19h15.

17h15, 19h15. Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 17h50, 19h40.

17h50, 19h40. Cine Gama Colatina, sala 2 (dub): 19h (sexta a domingo).

19h (sexta a domingo). Multiplex Araújo, sala 2 (dub): 17h. Sala 3 (dub): 14h45.

17h. 14h45. Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 15h,10, 17h, 18h50.

EM CARTAZ

INVOCAÇÃO DO MAL 3

112 min/ Terrror



Direção: Michael Chaves/ Elenco: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ruairi O'Connor

Sinopse: "Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio" revela uma história assustadora de terror, assassinato e um desconhecido mal que chocou até os experientes investigadores de atividades paranormais Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga). Um dos casos mais sensacionais de seus arquivos, começa com uma luta pela alma de um garoto, depois os leva para além de tudo o que já haviam visto antes, para marcar a primeira vez na história dos Estados Unidos que um suspeito de assassinato alega ter tido uma possessão demoníaca como defesa.

HORÁRIOS:

Cinemark Shopping Vitória, sala 2: 13h30, 18h50 (sábado e domingo); 14h30, 19h50 (exceto sábado e domingo); 16h10 (dub)(sábado e domingo); 17h10 (dub)(exceto sábado e domingo). Sala 3: 16h; 13h20, 18h40 (dub).

13h30, 18h50 (sábado e domingo); 14h30, 19h50 (exceto sábado e domingo); 16h10 (dub)(sábado e domingo); 17h10 (dub)(exceto sábado e domingo). 16h; 13h20, 18h40 (dub). Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub): 14h, 16h20, 18h45, 21h30. Sala 5: 18h, 20h30.

14h, 16h20, 18h45, 21h30. 18h, 20h30. Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 19h. Sala 2 (dub): 15h40, 17h50, 20h.

19h. 15h40, 17h50, 20h. Cinesercla Linhares, sala 3 (dub): 15h40, 17h50, 20h.

15h40, 17h50, 20h. Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 16h40, 19h, 21h30.

16h40, 19h, 21h30. Cine Ritz Guarapari, sala 3: 19h10 (dub); 21h20.

19h10 (dub); 21h20. Cine Ritz Perim, sala 2 (dub): 18h30, 20h40.

18h30, 20h40. Cine Ritz Piúma (dub): 21h (sexta a quarta).

21h (sexta a quarta). Cine Via Sul Marataízes (dub): 19h, 21h.

19h, 21h. Cine Unimed, sala 2 (dub): 18h, 20h10.

18h, 20h10. Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 17h, 19h, 21h (sexta a domingo).

17h, 19h, 21h (sexta a domingo). Multiplex Araújo, sala 1 (dub): 15h30, 18h, 20h30. Sala 3 (dub): 16h45, 19h, 21h15.

15h30, 18h, 20h30. 16h45, 19h, 21h15. Cinemagic Norte Sul, sala 2: 16h50, 19h (dub); 21h10. Sala 4 (dub): 18h20, 20h30.

CRUELLA

224 min/ Comédia, Drama, Família



Direção: Craig Gillespie/ Elenco: Emma Stone, Mark Strong, Emma Thompson

Sinopse: Ambientado na Londres dos anos 70 em meio à revolução do punk rock, o filme da Disney mostra a história de uma jovem vigarista chamada Estella (Emma Stone). Inteligente, criativa e determinada a fazer um nome para si através de seus designs, ela acaba chamando a atenção da Baronesa Von Hellman (Emma Thompson), uma lenda fashion que é devastadoramente chique e assustadora. Entretanto, o relacionamento delas desencadeia um curso de eventos e revelações que farão com que Estella abrace seu lado rebelde e se torne a Cruella, uma pessoa má, elegante e voltada para a vingança.

HORÁRIOS:

Cinemark Shopping Vitória, sala 1: 19h30; 13h10, 16h20 (dub).

19h30; 13h10, 16h20 (dub). Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub): 17h, 19h30.

17h, 19h30. Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 15h15, 19h30.

15h15, 19h30. Cine Ritz Guaraparai, sala 1 (dub): 16h30, 19h.

16h30, 19h. Cine Ritz Perim, sala 3 (dub): 17h30, 20h10.

17h30, 20h10. Cine Gama Colatina, sala 2 (dub): 21h (sexta a domingo).

21h (sexta a domingo). Multiplex Araújo, sala 4 (dub): 13h45, 16h30.

13h45, 16h30. Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub): 16h40. Sala 3 (dub): 20h40.

MORTAL KOMBAT

110 min/ Ação, Artes Marciais



Direção: Simon McQuoid/ Elenco: Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson

Sinopse: Em "Mortal Kombat", Shang Tsung, imperador da Exoterra, envia seu melhor guerreiro, Sub-Zero, para assassinar o jovem Cole Young. Temendo pela segurança da família, Cole vai em busca de Sonya Blade seguindo a indicação de Jax, um major das Forças Especiais, que tem a mesma estranha marca de dragão com a qual Cole nasceu. Logo, ele se vê no templo do Lorde Raiden, um Deus Ancião e guardião do Plano Terreno, que abriga todos que possuem a marca. No templo, ele treina com os experientes guerreiros Liu Kang, Kung Lao e Kano, enquanto se prepara para lutar contra os inimigos da Exoterra em uma batalha pelo universo. Será que Cole irá longe o suficiente para desbloquear sua arcana - o imenso poder da sua alma - a tempo de salvar não apenas a família, mas interromper os planos de Shang Tsung de uma vez por todas?

HORÁRIOS:

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 15h25, 19h45.

15h25, 19h45. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 19h45.

19h45. Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 15h (sábado e domingo).

15h (sábado e domingo). Cine Unimed, sala 1 (dub): 19h.

19h. Cine Gama Colatina, sala 2 (dub): 17h (sexta a domingo).

17h (sexta a domingo). Multiplex Araújo, sala 2 (dub): 19h.

GODZILLA VS KONG

114 min/ Ação, Aventura, Ficção científica



Direção: Adam Wingard/ Elenco: Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård

Sinopse:Em "Godzilla vs Kong", duas poderosas forças da natureza vão se enfrentar em uma grande batalha. Enquanto a organização científica secreta Monarch caça, investiga e estuda a origem dos Titãs, uma conspiração tem a intenção de acabar com todas as criaturas, sejam elas ameaçadoras ou não. O mundo sobreviverá ao duelo de monstros?