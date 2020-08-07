Capixaba leva o 2º lugar em concurso universitário nacional de audiovisual

Lara Santana levou o segundo lugar no Concurso de Audiovisual da Andifes (Associação Nacional das Instituições Federais de Ensino Superior) Crédito: Instagram/@lara_santana

O Espírito Santo levou o segundo lugar no Concurso de Audiovisual da Andifes (Associação Nacional das Instituições Federais de Ensino Superior). Mais especificamente a capixaba Lara Santana, estudante de Publicidade e Propaganda da Ufes, mostrou sua criatividade e faturou o prêmio de R$ 3 mil.

Coordenado pelo Colégio de Gestores de Comunicação da Andifes (Cogecom), o concurso foi aberto a todos os estudantes das instituições federais de ensino superior associadas à Andifes, com o objetivo de produzir conteúdos audiovisuais que tivessem como narrativa a valorização das universidades federais brasileiras.

Lara gravou um vídeo destacando suas impressões e emoções ao ingressar na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) [Confira abaixo]. Na disputa estavam jovens de várias regiões do país, sendo sete do Estado: seis da Ufes e um do Ifes.

Os estudantes Ingrid Xavier Henriques (UFRJ) e Paulo Medeiros (UFRN) faturaram o primeiro e terceiro lugar, respectivamente.

VITÓRIA

Filha única do ator e diretor Abel Santana, a jovem garante que estar desde pequena imersa em um ambiente de arte despertou nela o interesse por seguir no audiovisual e fez toda a diferença no seu olhar em relação a este mercado. Acompanhar todas as gravações, ensaios e apresentações me fez ser ainda mais apaixonada pela arte, garante Lara Santana.

Esta foi a primeira vez que a capixaba foi classificada em um concurso nacional e ter seu trabalho reconhecido fortaleceu a certeza de seguir adiante no meio audiovisual e se dedicar cada vez mais a executar os inúmeros projetos que tem no papel.

Eu sabia que não seria fácil, mas queria muito estar entre os três primeiros colocados. E essa conquista foi muito importante para mim, pois serviu como uma alavanca me mostrando que posso ir além, diz.

Lara Santana levou o segundo lugar no Concurso de Audiovisual da Andifes (Associação Nacional das Instituições Federais de Ensino Superior) Crédito: Janini Paganini

O CONCURSO

Considerando todos os vídeos inscritos, o canal da Andifes no YouTube chegou a 80.451 visualizações, durante o período do concurso, alcançando 42.587 espectadores. Esse público foi composto por 52% homens e 48% mulheres, a maioria com idade entre 25 e 34 anos.