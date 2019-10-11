Cinema

Animações e filmes para a criançada nos cinemas do ES no feriado

Filmes como "Angry Birds 2" e "Rei Leão" estão em cartaz nas salas pagas. Em Colatina, cinema ao ar livre garante o lazer da criançada

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 10:49 - Atualizado há 6 anos

Angry Birds 2 - O Filme Crédito: SONY PICTURES/ Divulgação

Dias das crianças chegou! E a missão dos pais nesse dia é entreter os pequenos, além dos diversos eventos que a cidade está tendo para comemorar esse feriado, uma boa pedida para ajudar nessa árdua missão é uma ida ao cinema.

Pensando na criançada, alguns cinemas mantiveram as animações em suas grades. Entre os gigantes na grade de cinema, as obras com apelo infantil são: “Rei Leão”, “Abominável” e “Angry Birds 2 - O Filme”. Para a turma que vai iniciar a adolescência, o longa "Ela Disse, Ele Disse", com Maisa, é a bola da vez.

Para ver os horários e sessões dos filmes citados confira a grade clicando aqui. Agora, se você quer garantir suas entradas pela internet, vale ir na capa do Divirta-se, na sessão de filmes e fazer a sua compra por lá.

DE GRAÇA NO INTERIOR

Os pais no interior, mais precisamente em Colatina, podem curtir duas sessões gratuitas de animações. Elas acontecem na Área Verde da Avenida Senador Moacyr Dalla: a primeira, às 18h30, será do filme “Moana”; já às 19h30, terá uma exibição do filme “Harry Potter e a Pedra Filosofal”. A exibição é gratuita para todos, a única recomendação dos organizadores é de, para quem for comparecer não esquecer de levar cadeira de praia, pipoca, água, suco, refrigerante e petiscos.

SINOPSES

Começando pela ordem de estreia, “Rei Leão” reconta a clássica história da animação da Disney de 1998, em que Simba (Donald Glover) é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada por seu tio Scar (Chiwetel Ejiofor) faz com que Mufasa (James Earl Jones), o atual rei, morra ao tentar salvar o filhote. Consumido pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante, onde encontra amigos que o ensinam a mais uma vez ter prazer pela vida. Então se você ainda quer levar as crianças para a sessão é melhor correr e aproveitar as últimas salas com o filme.

Já “Abominável” conta a história de um um yeti, que é encontrado pela adolescente Yi em seu telhado, em Xangai. Ela e seus amigos travessos, Jin e Peng, o nomeiam "Everest" e embarcam em uma jornada épica para levar a criatura mágica de volta para sua família no ponto mais alto da Terra. Mas o trio de amigos precisará estar sempre um passo à frente de Burnish, um homem rico com a intenção de capturar um Yeti, e da zoóloga Dr. Zara para ajudar Everest a voltar para casa.

Recém-estreado nos cinemas nacionais, “Angry Birds 2 - O Filme” continua a história de Red e seus amigos, que dedicam a vida a proteger a Ilha dos Pássaros dos constantes ataques vindos da Ilha dos Porcos. Entretanto, quanto uma terceira ilha surge e começa a atacá-los, Leonardo, o rei dos porcos, decide procurar seu arqui inimigo em busca de uma trégua para que, juntos, possam enfrentar a ameaça em comum.

Para os pré-adolescentes a pedida é "Ela Disse, Ele Disse". A história acompanha a rotina dos adolescentes Rosa e Leo, sobre os seus próprios pontos de vista. Aos 14 anos, eles agora precisam se adaptar a uma nova realidade e fazer de tudo para sobreviver ao primeiro ano num novo colégio. Provas, amizades, bullying, crushes da adolescência e até mesmo as armadilhas da internet mostram como meninos e meninas muitas vezes sentem as mesmas coisas, mas pensam e agem de maneiras completamente diferentes.

Em Moana, uma jovem decide velejar através do Oceano Pacífico, com a ajuda de um semi-deus, em uma viagem que pode mudar a vida de todos.

Já a história de "Harry Potter e a Pedra Filosofal" é sobre um garoto órfão que vive infeliz com seus tios, os Dursleys. Ele recebe uma carta contendo um convite para ingressar em Hogwarts, uma famosa escola especializada em formar jovens bruxos. Inicialmente, Harry é impedido de ler a carta por seu tio, mas logo recebe a visita de Hagrid, o guarda-caça de Hogwarts, que chega para levá-lo até a escola. Harry adentra um mundo mágico que jamais imaginara, vivendo diversas aventuras com seus novos amigos, Rony Weasley e Hermione Granger.

