Viper & Guests traz turnê nacional para Cariacica no sábado (23/11)

Este vídeo pode te interessar
Quando?
Dia 23 de novembro de 2019, sábado, às 19h.
Onde?
Matrix Music Hall. Rua Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica.
Quanto?
Pista: R$ 45 (meia); R$ 90 (inteira). Pista VIP: R$ 70 (meia); R$ 140 (inteira). Camarote Área VIP: R$ 70 (meia); R$ 140 (inteira).
Informações:
(27) 3336-4776.
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.